Confira a beleza das rainhas de bateria do carnaval do Rio

Lexa, rainha da bateria Unios da Tijuca (foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF/AGENCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF/ESTADÃO CONTEUDO. )

Alguns consideram que a ideia da rainha de bateria surgiu nos anos 1970, tendo Adele Fátima, mulata famosa, desfilado à frente da bateria da escola Mocidade Independente de Padre Miguel, com a primeira estrela do posto. Alguns consideram que a ideia da, tendo Adele Fátima, mulata famosa, desfilado à frente da bateria da escolacom a primeira estrela do posto.



No entanto, na época, ela não foi batizada como rainha de bateria. Hoje, é um dos postos mais cobiçados das agremiações. Há quem pague muito para assumir o lugar e se tornar o centro das atenções no carnaval.

Raissa de Oliveira, rainha da bateria da Beija-Flor (foto: MAURO PIMENTEL/AFP ) famosas, beldades da comunidade, criadas na escola, e quem já tem tantos anos no posto, que virou identidade, como a Viviane Araújo, no Salgueiro. Hácriadas na escola, e quem já tem tantos anos no posto, que virou identidade, como a Viviane Araújo, no Salgueiro.





Sabrina Sato, depois de desfilar por nove anos como rainha de bateria da Vila Isabel, este ano saiu à frente da escola, como rainha da agremiação. Mas chamais perderá a majestade do posto.

Foi ano de estreias. Destaque para Iza, deslumbrante na Imperatriz Leopoldinense, e a também cantora Lexa, na Unidos da Tijuca, que infelizmente teve de lidar com o susto de um tombo.

Confira a beleza das majestadades



Viviane Araújo, eterna rainha do Salgueiro (foto: Fernando Grilli/riotur/Fotos Públicas)

Paolla Oliveira, reinou como nunca na Grande Rio (foto: Gabriel Nascimento/Riotur/Fotos Públicas)

Sabrina Sato, agora é rainha da agremiação da Vila Isabel (foto: Gabriel Nascimento/Riotur/Fotos Públicas )

Cantora Iza, estreou como rainha da Imperatriz Leopoldinense (foto: Gabriel Monteiro/Riotur/Fotos Públicas )

