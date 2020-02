Estátua de 400kg que retrata a mãe do Marechal Deodoro é furtada

A estátua furtada e o burado deixado pelos ladrôes (à esquerda); e o monumento ao qual a peça pertence (foto: Vera Dias/Facebook e Halley Pacheco de Oliveira/Wikimedia) estátua em bronze que retrata a mãe do Marechal Deodoro da Fonseca foi furtada do monumento que homenageia o proclamador da República e primeiro presidente do Brasil, no Rio de Janeiro. Umaque retrata ada Fonseca foi furtada do monumento que homenageia oe primeiro presidente do Brasil, no Rio de Janeiro.

A peça de quase 2m de altura e cerca de 400kg integra o monumento localizado no bairro da Glória e que, no alto, traz a figura do militar sobre um cavalo.

"Passeando por aí"

"Procura-se!!! Estatua da mãe do Marechal Deodoro foi furtada do monumento em sua homenagem, próximo à Praça Paris. Pesa cerca de 400kg em bronze, tem quase 2 metros de altura. Não pode estar passeando por aí!", escreveu Vera no Facebook.

A arquiteta pede ainda para que internautas divulguem a foto da estátua e que, caso tenham alguma informação sobre o paradeiro da peça a avisem pela rede social ou liguem no número 1746, no Rio.