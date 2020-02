Monobloco atrai famílias e até cachorro em desfile no Ibirapuera

O clima é de muita animação durante o desfile do Monobloco na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera. O público, que canta todas as músicas tocadas, elogia a organização e a segurança do evento.



"Está organizado e tem muito policiamento. É a primeira vez que vim aqui e trouxe até o meu cachorro. Aqui tem muita família e pessoas de idade", conta a empresária Cristina Canoilas, de 50 anos, que levou Gregório fantasiado. "Ele estava com uma tiara de unicórnio, mas perdeu."



A aglomeração de pessoas não impediu que o engenheiro Thomas Meireles, de 27 anos, curtisse o bloco. Usando um colar cervical e se recuperando de um acidente de trânsito, ele foi ao local com a namorada e aprovou a experiência. "Capotei o carro no ano novo. Fraturei uma vértebra e levei 22 pontos na cabeça. Eu não tive escolha, vim arrastado. Minha namorada adora carnaval", brincou.



A namorada, a advogada Anna Carolina Canestraro, de 27 anos, achou que o local estaria mais cheio e gostou da forma como a festa foi organizada. "Tem controle na entrada e preço padronizado. Aqui é mais familiar também."



Carnaval de rua



A programação oficial do carnaval 2020 teve início neste sábado, 15, e vai até o dia 1° de março. A previsão da Prefeitura é de que o público chegue a 15 milhões de pessoas no período, superando os 14 milhões de foliões em 2019. Neste ano, serão 678 desfiles em 468 pontos da cidade.