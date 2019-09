(foto: EVARISTO SA/AFP)

sancionou nesta terça-feira projeto de lei que altera ae determina que o agressor custeie as despesas do atendimento à vítima da violência doméstica peloO projeto de lei foi aprovado no plenário daem 20 de agosto e foi enviado à aO texto passa a valer 42 dias depois da publicação noA medida tem como objetivoo agressor também pelos danos materiais decorrentes do crime, porém não foram revelados detalhes de como seráo reembolso.“Por meio desta medida, busca-se reforçar a legislação e as políticas públicas que visam coibir a violência contra as mulheres e, consequentemente, garantir a proteção à família”, diz a nota enviada pela equipe do presidente.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz