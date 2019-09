Youtuber Felipe Neto vai distribuir 10 mil livros com temática LGBT na Bienal do Rio

Youtuber vai distribuir 10 mil livros com temática LGBT na Bienal do Livro no Rio de Janeiro (foto: Divulgação)

O youtuberprepara um contraponto a ação da, que enviou fiscais para a, nesta sexta-feira, orientados a apreender material que contivesse conteúdo pornográfico e com temáticapara adolescentes. O caso detinha como alvo uma HQ dos Vingadores chamada ‘A Cruzada das Crianças’, que tem uma cena deentre dois personagens. Neste sábado, Netogratuitamentecom temática LGBT na praça de alimentação do local.A Prefeitura do Rio notificou extrajudicialmente a Bienal, pedindo que os exemplares da edição dosfossem lacrados e tivessem classificação indicativa, avisando que o material continha ‘cenas impróprias’ para menores.Acionado pela Bienal, oconcedeupara a organização e que impede a prefeitura de “buscar e apreender” obras e de caçar a licença de funcionamento do evento. De acordo com a decisão, o município não poderá retirar livros de circulação “em função do seu conteúdo, notadamente aquelas que tratam do homotransexualismo.”Na ação proposta por Felipe Neto, os livros serão distribuídos dentro de um saco preto, acompanhados de um aviso dizendo: “.”Entre os títulos escolhidos pela equipe do youtuber estão ‘’, de David Levithan (Editora Galera), ‘’, de RuPaul (HarperCollins), ‘’, de Garrard Conley (Intrínseca), e ‘’, de Eric Novello (Seguinte).