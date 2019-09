(foto: Reprodução/Twitter)

ACABOU!!! CONSEGUIMOS DISTRIBUIR TODOS OS 14 MIL LIVROS ANTES DA CHEGADA DOS AGENTES DA CENSURA!!!!



Estamos todos muito emocionados e felizes! VENCEMOS!!! pic.twitter.com/8j9jrnJwMC %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) September 7, 2019

#PAISCONTRAFELIPENETO

Um cara q tem 34 milhões de seguidores no YouTube (público infantil) e quer influenciá-los c/ sua visão de mundo, contrariando as convicções morais dos pais e seu direito de educar seus filhos,é alguém perigoso.Não deixem q seus filhos assistam seus vídeos#PaisContraFelipeNeto %u2014 Carlos Jordy (@carlosjordy) September 9, 2019

E os deputados do PSL seguem sendo o esgoto da política.



Nenhuma criança pegou livro sem estar com os pais ou representantes legais. Os livros estavam lacrados.



Eles mentem, distorcem, manipulam tudo em prol de sua agenda fascista e doente. https://t.co/Tm7BYj2CvJ %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) September 8, 2019

Toda solidariedade e apoio ao @felipeneto , que está sendo alvo de uma campanha mentirosa e sórdida da extrema direita. Felipe está lutando por justiça, igualdade, amor e liberdade, algo nobre que essas pessoas que só sabem pregar o ódio e a violência não toleram. https://t.co/CZSKHSf7r7 %u2014 Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 9, 2019

Apoio

Entre os livros que foram distribuídos estão:Após uma guerra de liminares, a proibição da HQ foi derrubada pelo presidente do, que atendeu pedido daToffoli ainda afirmou que a decisão do, que permitia a apreensão de livros com conteúdo homoafetivo, estava “ferindo, a um só tempo, a estrita. A prefeitura do Rio disse que vai recorrer.Em vídeo em seu canal,se manifestou sobre o caso. "Nunca incomodou ao prefeito que as HQs historicamente tenham cenas de, isso não importa. Só o que incomoda é o amor entre pessoas do mesmo sexo". declarou o youtuber.Os livros que foram distribuídos foram embrulhados com plástico opaco, lacrado e com a seguinte mensagem: “Após toda a repercussão, a hashtag #foi parar entre os assuntos mais falados do Twitter. Vários deputados do PSL e apoiadores do presidentepostaram insultos ao youtuber.Segundo os internautas, Felipe acabou expondo crianças a conteúdo impróprio para suas idades. O youtuber ainda discutiu pela rede social com a deputada do PSL de São Paulo,

Entre várias discussões, Felipe também foi apoiado por vários deputados, famosos e escritores. Manuela D'ávila, Marcelo Freixo, Thalita Rebouças, Paulo Coelho, além de vários influencers e fãs fizeram posts ‘agradecendo’ a atitude do youtuber.





Minha solidariedade ao @felipeneto que enfrenta ao ódio do esquema de dinheiro sujo dos robôs nas redes sociais após enfrentar a censura na Bienal do Rio. %u2764%uFE0F estamos juntos %u2014 Manuela (@ManuelaDavila) September 9, 2019

Os #paiscomfelipeneto é mais uma prova de que o Twitter em breve deverá ser frequentado apenas por MAVs - o que vai tirando o tesão de postar aqui.

O que impede o @TwitterBrasil de tomar providencias concretas?

Viva @felipeneto !!! %u2014 Paulo Coelho (@paulocoelho) September 9, 2019



