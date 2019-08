Polícia Civil prende homem que transmitiu Aids para quatro mulheres

(foto: Reprodução/Polícia Civil)

em trabalho em conjunto com a, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem que transmitiu(síndrome da imunodeficiência adquirida) para quatro mulheres que se relacionou por vários anos.O suspeito,, de 32 anos, estava fora do, mas acabou sendo preso em Cuiabá. Além das acusações das quatro mulheres,foi indicado por quatro tentativas de feminicídio e confessou a existência de uma quinta vítima, que está sendo procurada pelado caso,, enxergou uma tentativa deno crime, porque segundo ela, o suspeito agiu comisto é, quando apesar de saber que pode acontecer contaminação, o suspeito aindao risco com suas parceiras. Anão detectada poderia levá-las à morte. “Sendo assim, o indiciei pelo crime de feminicídio tentado quatro vezes”, disse a delegada.Segundo as vítimas, o suspeitoem nenhum momento sere não usou qualquer tipo dedurante as relações sexuais. Afoi verificada apósdas vítimas e do suspeito.

Nubya ainda informou que para garantir a integridade física e psicológica das vítimas e impedir que o suspeito realize novas contaminações, ela optou pela prisão preventiva. “Oriento as mulheres que se relacionam com o suspeito que realizem o exame para constatação do vírus, e se o tempo de aquisição da doença coincidir com o do relacionamento que procure esta delegacia para que possamos instaurar novos inquéritos policiais e investigar os fatos”, pediu.



