Médico é preso por estupro de vulnerável e sentença é de quase 11 anos de prisão

Crime envolve vítima com menos de 14 anos, e o processo corre em segredo de Justiça (foto: Valdo Virgo/CB/D.A Press)

Umde, servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foina última segunda-feira (5/8) pelo crime de. Gilmar Pereira Falcão estava trabalhando na Unidade Mista de Saúde de, no, quando os agentes o levaram algemado.foi expedido pelo juiz Valter André de Lima Bueno Araújo, em cumprimento à, de. Como o crime envolvecom, o processo corre em segredo de Justiça.Gilmar está inscrito tanto no(CRM) do Distrito Federal quanto no de Goiás. Em ambos, a situação encontra-se regular. No DF, ele está inscrito desde 1999, enquanto no estado vizinho, desde 2010. Em nota, a pasta de Saúde frisou que "o servidor foi preso por questões pessoais, que não são do conhecimento da Secretaria".