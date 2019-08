Passageiros são feitos reféns durante sequestro a ônibus no Rio de Janeiro

(foto: Centro de Operações Rio / Facebook )



Um homem armado faz passageiros de um ônibus reféns na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (20/8). O veículo da Viação Galo Branco está parado no local desde o fim da madrugada e o trânsito no sentido Rio de Janeiro está totalmente bloqueado.



policial militar e mandou que o motorista parasse o veículo e o atravessasse na pista. Ele ameaça jogar gasolinha no ônibus.



Por volta das 6h40, a segunda passageira foi liberada pelo sequestrador. Mais cedo, outra mulher também havia saído ilesa do veículo. Elas foram socorridas em estado de choque. Um homem que também era vítima do sequestrador foi liberado por volta das 7h. Ainda não há informações de quantas pessoas estão sento feitas reféns.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) fazem as negociações com o sequestrador. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está no local.





Aguarde mais informações