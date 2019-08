Após fim do sequestro Bolsonaro cumprimenta policiais pelo trabalho

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou, pelas redes sociais, a ação dos policiais do Rio de Janeiro no sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (20/8).

"Parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na porte Rio-Niterói nesta manhã. Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente", escreveu o presidente no Twitter.