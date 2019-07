Mãe morre após filho de 14 anos assumir volante e capotar carro

(foto: Polícia Civil/Divulgação )

Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um adolescente de 14 anos se acidentar ao dirigir o carro da família na MT-010, na zona rural de São José do Rio Claro, em Mato Grosso, na tarde da segunda-feira, 22. Mãe, pai, filho, filha e genro estavam sem cinto de segurança no momento em que o automóvel capotou. Eliege dos Santos Araujo, de 38 anos, mãe do menor, foi arremessada para fora do veículo e morreu.





Segundo a, o garoto relatou que a família vinha da cidade dee que seu cunhado, de 21 anos, dirigia o carro. Ao chegar ao trevo conhecido como, o condutor alegou que estava come entregou adoaoAinda de acordo com o depoimento doà polícia, o pai dele, de 44 anos, sogro do motorista, não poderia assumir o volante pois havia ingerido. O menino alegou que sabia dirigir e, por isso, não viu problema. Ele afirmou que o veículo pertencia ao seu pai e que já havia o dirigido com a permissão dele.O adolescente, então, assumiu a direção do carro e, ao desviar de umna pista, foi parar na. Ao retornar para a sua faixa, o. O garoto tentoupara alinhar o veículo, mas o automóvelna, bateu no meio-fio evárias, parando com o teto para baixo.Durante o capotamento, a mãe do menino foi arremessada para fora do carro e caiu a aproximadamente 25 metros do veículo. Para sair do automóvel, oquebrou a janela e, com a ajuda dode um trator que trabalhava em colheita de algodão, levantou o carro para soltar o seu pai, que estava preso por umas das pernas.Eliege e as outras vítimas - o filho, o marido, a filha de 17 anos e o genro - foram levados deao Pronto Socorro Municipal de São José do Rio Claro. Mas a mãe do garoto já chegou já sem vida ao hospital.