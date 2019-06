Caso Rhuan: Bolsonaro lamenta que Constituição não permita prisão perpétua

(foto: Reprodução/Facebook)

- O chocante caso do menino Ruan, que teve seu órgão genital decepado e foi esquartejado pela própria mãe e sua parceira, é um dos muitos crimes cruéis que ocorrem no Brasil e que nos faz pensar que infelizmente nossa constituição não permite prisão perpétua. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 18 de junho de 2019

Jair, pelasàs acusadas de, de, em. A postagem foi feita no Twitter na tarde desta terça-feira (18/6)."O chocante caso do menino Ruan, que teve seu órgão genital decepado e foi esquartejado pela própria mãe e sua parceira, é um dos muitos crimes cruéis que ocorrem no Brasil e que nos faz pensar que infelizmente nossa Constituição não permite prisão perpétua", escreveu Bolsonaro no microblog.Em menos de 40 minutos, a postagem teve mais de 3,6 mil compartilhamentos, 1,6 mil comentários e 1 mil curtidas.O menino foi assassinado pela própria mãe, Rosana Auri da Silva Candido, 27, e pela companheira dela, Kacyla Priscyla Santiago Damasceno, 28, em 31 de maio. Um ano antes de ser brutalmente morto, Rhuan teve o pênis amputado em uma cirurgia caseira.É a primeira vez que o presidente se pronuncia sobre o caso, mas o filho, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), já havia comentado nas redes sociais sobre a crueldade do crime, e relacionando o assassinato com "ideologia de gênero".Rosana e Kacyla assassinaram Rhuan no fim da noite. O garoto estava dormindo quando recebeu diversos golpes de faca. Em seguida, ele teve o rosto desfigurado, foi decapitado e esquartejado. As mulheres ainda tentaram queimar a carne dele em uma churrasqueira, para poder descartá-la em um vaso sanitário. No entanto, pararam por causa da grande quantidade de fumaça.Elas distribuíram as partes do corpo do menino em uma mala e duas mochilas escolares. Rosana jogou um dos itens em um bueiro de Samambaia, mas foi vista por pessoas que estavam na rua. Curiosos abriram o objeto e encontraram o corpo. A Polícia Civil foi acionada e prendeu o casal na residência.O corpo do menino Rhuan foi velado no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco (Acre), onde moram os familiares dele. Uma menina de oito anos, filha apenas de Kacyla, e irmã de criação de Rhuan, foi morar com a família paterna, no Acre, após o crime.Kacyla fugiu com a filha de Rio Branco, em 2014, junto com Rosana e Rhuan. Eles passaram por dezenas de endereços, como Trindade (GO), Goiânia (GO) e Aracaju (SE), até chegar ao Distrito Federal. Há dois meses, moravam em Samambaia, na casa onde o garoto foi assassinado e esquartejado.