Mãe e companheira esquartejam filho de 9 anos no Distrito Federal

Agentes da 26° Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) investigam a morte de uma criança de 9 anos. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (1/6), na quadra 625 de Samambaia. De acordo com o Conselho Tutelar, a mãe e a companheira dela seriam as autoras do crime. Ambas foram presas em flagrante.

Ao Correio, o Conselho Tutelar detalhou que a criança dormia, quando foi atingida com uma facada no peito. Em seguida, a mãe da criança atingiu o filho com diversos golpes. O corpo dele foi esquartejado, queimado e dividido em duas mochilas e uma mala.





Após o crime, a mulher seguiu com a mala até um bueiro da quadra 425, onde jogou parte do corpo da criança. Jovens que jogavam futebol no lugar acharam a atitude dela suspeita e apontaram a casa dela ao serem abordados por policiais militares.





Na residência, em duas mochilas escolares, os policiais encontraram o restante do corpo. Além disso, outra criança de 8 anos vivia com as mulheres. O Conselho Tutelar foi acionado para apurar o caso.





Ainda segundo o órgão, as crianças estavam sem estudar há dois anos e as mulheres não tinham a guarda legal delas, sendo consideradas fugitivas.

Aguarde mais informações.