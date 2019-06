PRF prende mulher que dirigia ônibus com 1,8 tonelada de maconha; veja vídeo

(foto: Reprodução Youtube PRF )

A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher, nesta quinta, 13, que dirigia um ônibus com 1,8 tonelada de maconha em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná. Segundo a PRF, a "droga estava escondida em compartimentos ocultos de um ônibus, abordado na BR-487, em frente à Unidade Operacional Porto Camargo".





O ônibus era conduzido por uma mulher de 36 anos de idade, quepara dirigir esse tipo de veículo. Ela já havia sidopelo menos outras duas vezes, também porA PRF diz que os agentes desconfiaram da motorista e decidiram fazer uma verificação minuciosa do. "Aos, ela disse que saiu de Ponta Porã (MS) e pretendia levar o veículo e a cargaaté(SP)".Segundo a, o crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Xambrê.



Prisões



Com residência declarada em Estrela do Norte (SP), a mesma mulher já havia sido presa ao menos outras duas vezes, também por tráfico de drogas.



Em março de 2011, ela foi detida pela própria PRF transportando 42,8 quilos de maconha, na companhia do marido, na BR-101, em Biguaçu (SC).



Em janeiro de 2012, agentes da Polícia Federal flagraram a mulher com 19,4 quilos de maconha, três quilos de haxixe, 11,3 quilos de pasta base de cocaína e 3,2 quilos de cloridrato de cocaína, em Teodoro Sampaio (SP).



Nessas duas outras ocorrências, as drogas também eram transportadas em compartimentos ocultos de veículos.