Enorme cabeça de lobo de 32 mil anos é encontrada na Sibéria

(foto: Albert Protopopov)

Uma gigantesca cabeça de lobo de 32 mil anos de antiguidade, com o cérebro e os dentes intactos, foi descoberta na região russa da Sibéria, informou a Academia de Ciências local em um comunicado. Coberta de pelagem e parecendo a cabeça de um mamute, ela foi encontrada por um habitante no verão passado em uma área de permafrost perto de um rio em Yakutia, no leste da Sibéria, relata o comunicado publicado na noite de quinta-feira (13).









"Isso nos permitiu concluir que o lobo do Pleistoceno era gigantesco", acrescenta. A cabeça contém "um cérebro intacto, e todos os seus dentes estão preservados", disse o comunicado, que considerou a descoberta "sensacional". Os tecidos e a pele também estão intactos, de acordo com a mesma fonte. "É a primeira vez que encontramos restos de um lobo do Pleistoceno com tecidos preservados", disse Albert Protopopov, da Academia de Ciências, citado no comunicado.