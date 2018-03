Homem tenta 'salvar' Jesus durante encenação da Paixão de Cristo; veja vídeo

quase teve um final diferente do que conhecemos na Bíblia na noite destana encenação em, no. A via sacra seguiu o roteiro até a crucificação e tudo foi “consumado”, como anunciado nas escrituras, até que veio o susto.No momento em que otrespassava a lança no coração de Jesus para se certificar de sua morte, um homem surgiu da plateia ecom um capacete para tentar salvar o filho de Deus. Foi umae o vídeo ganhou as redes sociais.Segundo uma rádio gaúcha, testemunhas disseram que o homem teria chamado os atores de demônios e disse ter ido salvar Jesus. Mais de mil pessoas assistiam a encenação.Segundo a, o homem que tentou “salvar” Jesus da Cruz é um indivíduo conhecido por tere ser usuário de drogas. Populares acionaram a polícia mas quando a viatura chegou não havia mais ninguém que participou da briga. Ninguém foi preso.O episódio dividiu opiniões. Enquanto uns reclamaram da "intervenção", outros acharam graça. "Achei o espetáculo maravilhoso, mas infelizmente existem pessoas que só tem prazer em destruir a realização dos outros. Mas nem Cristo agradou a todo mundo, não é mesmo", afirmou uma espectadora ao comentar o vídeo.A tradicional encenação ocorreu na, em Nova Hartz, na sexta-feira da Paixão. “Foi cancelada a Páscoa, salvaram Jesus em Nova Hartz”, disse o internauta que publicou o vídeo no Facebook. “Finalmente, depois de 2018 anos, chegou alguém de coragem para tentar salvar Jesus”, brincou outra “fiel” pelo Twitter.