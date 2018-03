Barcelona reúne manifestantes em repúdio ao assassinato de Marielle

Ver galeria . 23 Fotos (foto: Lola Casal )

Cerca de 200 pessoas estão concentradas na Plaza Sant Jaume, na região central de Barcelona, com cartazes de repúdio ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), na última quarta-feira, depois de a parlamentar ter deixado uma reunião com mulheres negras, no Estácio, no Rio de Janeiro.Eles gritam palavras de ordem e denunciam os 'abusos policiais' ocorridos nos últimos anos no Brasil. Nas redes sociais, manifestantes de países como Chile, Argentina, EUA, França e Portugal se organizaram para homenagear Mariella Franco e protestar contra o assassianto da parlamentar.

Nesta quinta-feira, foram registrados protestos em Buenos Aires, Montevidéu, Nova York, Washington D.C., Paris e Lisboa.