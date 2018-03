'Feminicídio racista', diz grupo sobre assassinato de Marielle

São Paulo, 16 - O Movimento Nacional Feminismo, Pluralismo e Democracia considera que o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) "parece ter sido um feminicidio racista de uma mulher de grande valor e de enorme importância social, lutadora militante dos direitos humanos".



Marielle Franco e seu motorista Anderson Pedro Gomes foram mortos a tiros na noite de quarta-feira, dia 14, na região central do Rio.



Em nota divulgada nesta quinta-feira, 15, os militantes repudiaram "com veemência a execução sumária da vereadora". "O movimento aguarda imediatas providências das autoridades competentes na investigação e punição dos criminosos que executaram as vítimas", cobra a organização.



"O Movimento Nacional Feminismo, Pluralismo e Democracia, composto de militantes de feministas de todos os sexos e gêneros, vem a público repudiar com veemência a execução sumária da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista Anderson Pedro Gomes, ressaltando que tal ato abominável parece ter sido um feminicidio racista de uma mulher de grande valor e de enorme importância social, lutadora militante dos direitos humanos, fato que provoca comoção social e revolta".



"O movimento aguarda imediatas providências das autoridades competentes na investigação e punição dos criminosos que executaram as vítimas".



(Julia Affonso)