Policial dirigia Camaro em suposto racha que deixou dois mortos em São Paulo

(foto: SD PM Ramos/Reprodução Twitter)

A polícia de São Paulo investiga a participação de um policial civil no suposto racha que causou o acidente com dois mortos e seis feridos na última terça-feira, 9, na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.Investigador do 6º DP (Cambuci) da capital, o policial de 46 anos admitiu em depoimento nesta quinta que dirigia o veículo de luxo na noite de terça na Imigrantes, mas negou que tenha disputado um racha com o Mercedes Benz que acabou batendo em um Ecosport e matando duas mulheres.O acidente ocorreu por volta das 22h de terça-feira na altura do km 29 da Imigrantes, no sentido capital. Condutor do Mercedes, o empresário André Veloso Micheletti teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na quarta-feira, 10, depois de duas testemunhas afirmarem que ele dirigia a 200 km/h na rodovia.As mesmas testemunhas, além de uma denúncia anônima feita pelo telefone 190 da Polícia Militar na noite do acidente, relataram que um Camaro preto disputava um racha com o Mercedes Benz momentos antes da colisão. Com o número da placa do veículo em mãos, a polícia chegou até o investigador.Em depoimento ao delegado Rui Diogo da Silva, o policial disse que o Camaro pertence ao seu filho e que dirigia a 120 km/h pela Imigrantes na noite de terça, quando voltava do litoral sul ao lado de outro filho, de 11 anos.Segundo o delegado, não havia câmera no local do acidente e, por isso, a investigação sobre o racha ainda está baseada nos depoimentos de testemunhas. Neste trecho do km 29 não tem câmera. Conseguimos imagens entre os km 51 e 35 onde é possível ver um Camaro e um Ecosport, que ainda não sabemos se são os mesmos, mas não deu para ver o Mercedes-Benz", afirmou Silva.Com a suspeita de participação do policial no acidente, o caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.(Fábio Leite)