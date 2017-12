Suspeito de matar o irmão após festa de confraternização ainda é procurado

(foto: Facebook/Reprodução)

O empresário Matteo Petriccione Júnior, de 35 anos, que matou a tiros o irmão, Marcelo Petriccione, de 49, no último sábado, ainda não foi encontrado pela polícia. O crime aconteceu após uma festa de confraternização de fim de ano na concessionária de carros da família, na Zona Norte de São Paulo.Segundo informações do boletim de ocorrência, Matteo efetuou três disparos contra o irmão durante uma briga entre os dois e fugiu, por volta das 0h15 de sábado. A polícia faz buscas pelo suspeito desde então.O crime ocorreu dentro da concessionária A.M. Marcelo, que pertence aos irmãos Petriccione e é especializada em veículos de luxo da Mercedes-Benz.Testemunhas relataram aos policiais que Matteo havia desaparecido após a festa de fim de ano da empresa e foi encontrado tempos depois dormindo em sua sala na concessionária. Matteo teria acordado e começado a discutir com Marcelo. Os dois travaram luta corporal e, na confusão, Matteo teria acertado uma cabeçada no nariz de uma tia, de 71 anos de idade. Na sequência, ele pegou um revólver que tinha guardado em sua sala, acertou três tiros no irmão e fugiu a pé.Marcelo Petriccione foi levado a um hospital em Santana, zona norte, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde) como homicídio e lesão corporal.(Fabio Leite)