Adolescente de 13 anos é estuprada por parente após festa de Natal

DP Diário de Pernambuco

Uma adolescente de 13 anos foi estuprada dentro de casa, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O crime teria sido praticado por um parente da vítima, na madrugada desta segunda-feira, quando os demais familiares dormiram, após a festa de Natal.Após o estupro, a adolescente, que relatou não ter reagido à insistência do suspeito por medo, contou o fato à mãe, que chamou a polícia. Equipes da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp) foram ao endereço e prenderam o suspeito, que foi levado à Delegacia de Caruaru, onde ele foi autuado por estupro de vulnerável.De acordo com a polícia, o homem já havia sido preso duas vezes, uma por estupro e outra por atear fogo em uma viatura da Polícia Civil.