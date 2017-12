Mais uma vez, Miguel e Alice são os nomes mais registrados do ano

Coincidência ou não, Miguel e Alice eram os nomes de dois personagens de uma novela e uma minissérie que se destacaram na Rede Globo em 2016 e 2017. Gabriel Leone interpretou Miguel em Velho Chico e Sophie Charlotte foi Alice, em Os Dias Eram Assim (foto: Divulgação/TV Globo)

Miguel foi o nome masculino mais registrado nos cartórios de todo o país em 2017, segundo levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-BR). De janeiro a 10 de dezembro, os pais de quase 26 mil recém-nascidos escolheram o nome bíblico e de origem hebraica para os seus bebês.

Os nomes de Arthur (21.161 registros) e Davi (15.372) aparecem em segundo e terceiro lugar entre os mais escolhidos este ano. Para as mulheres, os três nomes que lideram o ranking dos registros de nascimento são Alice (18.508), Valentina (13.193) e Helena (12.615).

Considerando os nomes compostos, os primeiros nomes mais escolhidos foram Maria (80.192) e João (44.450). Segundo a associação, Maria tem 885 variações de registro, com destaque para Maria Eduarda. O nome João aparece com 154 variações, com João Miguel sendo a principal.

A pesquisa mostra ainda que Enzo, com ou sem variações, está entre os nomes considerados “da moda” para os meninos, enquanto alguns caíram em desuso, como Liliana, Sônia e Régis. Os nomes identificados como os mais diferentes foram Riquelmi, Moa, Darcksson, Ambar, Iasã, Zeonilde, Dã, Steice e Donald.

A pesquisa foi baseada em informações enviadas à Central de Informações do Registros Civis Nacional pelos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, do Distrito Federal, de Rondônia, do Acre, Amapá, de Roraima, do Ceará, de Pernambuco e Alagoas. Os cartórios desses estados somam quase 1,5 milhão de registros. Segundo a Arpen, os cartórios dos outros estados ainda estão adequando o sistema de informação.

Os 10 nomes mais frequentes de meninos:

1. Miguel

2. Arthur

3. Davi

4. Heitor

5. Gabriel

6. Bernardo

7. Lorenzo

8. Enzo Gabriel

9. Pedro Henrique

10. Pedro

Os 10 nomes mais frequentes de meninas:

1. Alice

2. Valentina

3. Helena

4. Laura

5. Sophia

6. Maria Eduarda

7. Lorena

8. Julia

9. Heloisa

10. Livia