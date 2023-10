Mayo Clinic não atualizou recomendação para tratar covid-19 com hidroxicloroquina em 2023

436

Estudos mostram que a hidroxicloroquina não é indicada para tratar a covid-19. Contrariando isso, publicações com milhares de interações nas redes apontam que a Mayo Clinic, instituição médica norte-americana, teria atualizado seu site em setembro de 2023 para indicar o uso do remédio em pacientes hospitalizados por conta da doença. Mas a página replicada já estava disponível desde 2020, e o texto viralizado tira de contexto o conteúdo original. Após a repercussão da alegação falsa, a instituição atualizou seu site deixando claro que contraindica a hidroxicloroquina para esse uso.

'URGENTE: MAYO CLINIC, UM DOS HOSPITAIS MAIS PRESTIGIADOS DOS ESTADOS UNIDOS E DO MUNDO, ATUALIZA SUA PÁGINA E PASSA A INDICAR CLOROQUINA PARA CERTOS CASOS DE COVID. E agora?', diz uma das publicações que circulam no X (antigo Twitter), Instagram e Facebook.

Captura de tela feita em 27 de setembro de uma publicação no X

As publicações são acompanhadas por uma captura de tela da página sobre hidroxicloroquina da Mayo Clinic, instituição médica norte-americana reconhecida internacionalmente. O seguinte trecho é destacado, em vermelho: ''.

No entanto, buscas pela página da instituição no Wayback Machine, plataforma de arquivamento que exibe versões antigas de sites, mostraram que esse texto não foi adicionado em setembro de 2023. A mesma frase já estava disponível no site ao menos desde junho de 2020.

Além disso, a captura de tela compartilhada nas redes foi cortada de forma a omitir o parágrafo seguinte, que alertava para os efeitos colaterais da hidroxicloroquina: 'Usar esse medicamento sozinho ou com outros medicamentos (ex, azitromicina) pode aumentar o risco de problemas de frequência cardíaca (ex, QT prolongado, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular)'.

'A hidroxicloroquina só deve ser usada para covid-19 em hospital ou durante ensaios clínicos. Não use qualquer medicamento que contenha hidroxicloroquina sem a prescrição de um médico', completava o texto.

Captura de tela feita em 29 de setembro de 2023 da versão de 13 de junho de 2020 do site da Mayo Clinic, arquivada na plataforma Wayback Machine

O texto que aparece na captura de tela ficou disponível para o acesso na página da instituição até 25 de setembro de 2023. Após as publicações virais, o texto antigo sobre a hidroxicloroquina foi retirado do ar e substituído, em 26 de setembro, por outro que deixa claro que a Mayo Clinic não indica o medicamento para tratar ou prevenir a covid-19.

A nova página lembra que o uso do medicamento contra o coronavírus havia sido aprovado emergencialmente pela agência de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos (FDA) em março de 2020, mas encerrado no mesmo ano, em junho. Isso porque, na época, estudos já haviam identificado maior risco de problemas cardíacos entre aqueles que utilizaram o remédio.

O AFP Checamos entrou em contato com a assessoria da Mayo Clinic, mas até o fechamento desta checagem não obteve resposta.

Uso contra covid-19 segue sendo contraindicado

O entendimento sobre o uso desse medicamento contra a covid-19 permanece. Uma nota da Organização Mundial de Saúde (OMS), atualizada em março de 2023, reforça que o uso da hidroxicloroquina para tratamento e prevenção da covid-19 não é indicado.

Um estudo publicado no mesmo mês na revista ABC Cardiol, publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fez uma 'revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados' para reunir evidências sobre eficácia e segurança da hidroxicloroquina e cloroquina em pacientes com covid-19 não hospitalizados. Não foram encontrados benefícios em utilizar o medicamento para prevenção de internação pela doença.

Outros conteúdos sobre a hidroxicloroquina já foram verificados pelo AFP Checamos (1, 2, 3).

