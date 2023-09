Vídeo de multidão com bandeiras mostra greve pelo piso da Enfermagem, não contra governo Lula

436

Um vídeo de uma multidão não foi feito em um protesto da 'esquerda' contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como sugerem publicações com mais de 5 mil visualizações nas redes sociais desde 1º de setembro de 2023. O registro foi feito em Fortaleza, em junho de 2023, durante greve de profissionais da área da Enfermagem que exigiam o pagamento de piso salarial e se manifestavam contra 'ataques sofridos por parte do Supremo Tribunal Federal, dos prefeitos e dos patrões da saúde', como informado pelos organizadores do ato.

'Esquerda faz greve contra o governo Luli. Faz o L e vem!', diz a legenda de publicações no Facebook, no Instagram, no Kwai, no TikTok e no X (antes Twitter).

'Tá inacreditável de lindo' é a frase sobreposta aos vídeos. Em algumas publicações lê-se a menção '@sindsaude.ceara', referente ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde Ceará).

Captura de tela feita em 19 de setembro de 2023 de uma publicação no TikTok

Uma pesquisa no perfil do Instagram do Sindsaúde do Ceará mostrou que em 29 de junho de 2023 foi publicado um vídeo com cena semelhante à compartilhada no conteúdo viral, embora sob um ângulo diferente.

'Confira como foi nossa mobilização da Greve da Enfermagem nesta terça-feira, o primeiro dia de greve que continuará por tempo indeterminado', diz a legenda da publicação. Em determinado momento da sequência, aparecem pessoas segurando cartazes, onde é possível identificar a expressão 'piso salarial'.

Em uma outra publicação no Facebook feita na mesma data, o sindicato menciona a mobilização e afirma: 'A greve nacional da enfermagem teve início nesta quinta-feira, 29 de junho, e é um grito de protesto contra os diversos ataques sofridos por parte do Supremo Tribunal Federal, dos prefeitos e dos patrões da saúde. As mobilizações aconteceram em todo Ceará, organizados pelo Sindsaúde Ceará'. A mensagem é ilustrada por imagens e em algumas delas é possível ver lugares semelhantes ao do conteúdo viral (1, 2).

Uma outra busca por palavras-chave no TikTok levou a um vídeo com exatamente as mesmas imagens do conteúdo viral, também publicado em 29 de junho. No registro, ouve-se a multidão gritando 'greve'. As hashtags 'greveenfermagem', 'pisosalarialenfermagem' e 'stfvergonhanacional' aparecem na legenda da publicação.

Uma comparação entre fragmentos da sequência viralizada e o registro da manifestação de junho de 2023 permite observar os mesmos elementos:

Comparação feita em 21 de setembro de 2023 entre capturas de tela do vídeo viral (E) e a gravação publicada no TikTok em 29 de junho de 2023

Nesta data, o Sindsaúde Ceará também publicou uma nota em sua página, sobre a 'Greve Nacional da Enfermagem'.

'Em busca do piso salarial e a valorização pelo trabalho incansável. A greve nacional da enfermagem (...) é um grito de protesto contra os diversos ataques sofridos por parte do Supremo Tribunal Federal, dos prefeitos e dos patrões da saúde. As mobilizações aconteceram em todo Ceará, organizados pelo Sindsaúde Ceará', diz um trecho do texto.

Na nota, o sindicato afirma que a manifestação percorreu a Avenida Santos Dumont, na cidade de Fortaleza.

No conteúdo viral, é possível ver o logo da loja 'Fort Baby'. Uma pesquisa no Google Maps por 'Fort Baby' e 'Santos Dumont' mostrou o mesmo ângulo em que a gravação viralizada foi feita.

Piso salarial de Enfermagem

Em junho, profissionais de Enfermagem interromperam as suas atividades em 15 estados. No Ceará, a greve se estendeu até o dia 4 de julho de 2023.

O debate em torno do piso salarial da categoria começou em 2022, quando o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional 124/2022, proposta pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), autorizando o Poder Legislativo a estabelecer um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. No mês seguinte, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) promulgou a Lei nº 14.434, instituindo o piso salarial da categoria.

No entanto, em 4 de setembro de 2022, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o piso, solicitando o esclarecimento dos entes públicos e privados sobre os impactos financeiros, riscos para empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços com a adoção do novo regime.

Em maio de 2023, Lula sancionou a Lei n.º 14.581, que viabilizou R$ 7,3 bilhões no orçamento do Fundo Nacional de Saúde para garantir a estados e municípios o pagamento do piso nacional dos trabalhadores da Enfermagem. Com isso, o ministro Barroso revogou parcialmente a liminar que tinha suspendido o piso. Então, ficou estabelecido que a decisão seria referendada no Plenário Virtual, a partir de 19 de maio de 2023.

Em julho deste ano, dias após a manifestação registrada no conteúdo viral, o Tribunal finalizou a votação e decidiu que o piso nacional da Enfermagem deve ser pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios na medida dos repasses federais.

O Ministério da Saúde fez o primeiro repasse de recursos com esse fim em 21 de agosto de 2023. Os critérios e procedimentos do repasse dessa assistência financeira complementar estão descritos na portaria 1135/2023.

Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa.

Referências