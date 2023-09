Filmagem de mãe que tira bandeira LGBTQ da parede e discute com professora é encenada

436

Usuários nas redes sociais compartilham uma gravação em que uma mãe supostamente entra em uma sala de aula e retira da parede uma bandeira LGBTQ. Mas a sequência, visualizada mais de 540 mil vezes nas redes sociais, é falsa: faz parte de uma websérie norte-americana que produz esquetes de situações fictícias em ambientes escolares.

'Mãe SE REVOLTA com PROFESSORA ESQUERDISTA! Por mais mães como essa!', diz uma das publicações com o vídeo, compartilhado no Facebook, no Instagram, no TikTok, no X (antes Twitter) e no Kwai.

Alegações similares também circulam em inglês e espanhol.

Captura de tela feita em 20 de setembro de 2023 de uma publicação no Facebook

Na gravação, uma mulher aparece removendo e jogando no lixo uma bandeira LGBTQ que cobre um mapa-múndi exposto na parede à frente dos alunos. Ao ser questionada pela professora, ela afirma quee que a docente está sendo paga apenas para ensinar História.

Mas o vídeo é de uma cena fictícia publicada na página no Facebook de uma websérie chamada 'Kenyon's Friends', ou 'amigos do Kenyon', em tradução livre.

A página foi criada em janeiro de 2019 e, inicialmente, se chamava 'The Trump Show'. Ainda podem ser encontradas diversas esquetes no Facebook com o ator John Di Domenico, que interpretava Donald Trump.

A websérie 'Kenyon's Friends' publicou e apagou diversas vezes o vídeo viral da mãe enfrentando a professora na sala de aula. Uma versão da sequência publicada em 18 de setembro de 2023 pode ser encontrada aqui.

Aproximadamente no minuto 6:30, os comediantes dizem, em inglês: 'Esta é toda a esquete.' A mulher que retirou a bandeira LGBTQ do mapa sorri à direita na foto.

Captura de tela feita em 18 de setembro de 2023 de um vídeo da página 'Kenyon's Friends' no Facebook

O mesmo cenário da sala de aula e os mesmos atores aparecem em gravações similares publicadas na página da websérie no Facebook.

'Por favor, esteja avisado de que os vídeos desta página possuem estritamente propósitos de entretenimento', diz a legenda de uma esquete publicada em agosto de 2022. 'Os vídeos nesta página incluem dramas roteirizados, sátiras, paródias, truques de mágica, vídeos pré-gravados, e outras formas de entretenimento.'

A publicação continua: 'Nomes, personagens e incidentes são frequentemente produto da imaginação do diretor; qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é pura coincidência.'

A equipe de checagem da AFP Estados Unidos entrou em contato com a produção de 'Kenyon's Friends', mas não obteve resposta.

Referências