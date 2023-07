Vídeos confundem dados da campanha de Bolsonaro com doações via Pix

436





Captura de tela feita em 29 de junho de 2023 de uma publicação no TikTok (foto: Reprodução)

Após aliados de Jair Bolsonaro (PL) iniciarem uma campanha pedindo doações via PIX para o ex-mandatário em 23 de junho de 2023, conteúdos compartilhados mais de 7,2 mil vezes nas redes sociais alegam que as doações já ultrapassaram R$ 125 milhões, e que vieram de 88 milhões de pessoas diferentes. Mas esse número é, na verdade, a receita arrecadada pela campanha de Bolsonaro em sua tentativa de reeleição em 2022, e não tem relação com os valores doados em 2023 ao ex-presidente. Tampouco é verdade que esse total tenha sido doado por 88 milhões de pessoas.

'88 milhões de pessoas físicas fizeram doações no pix para o MITO, somando tudo R$ 125 milhões', lê-se em um dos vídeos publicados no TikTok. Alegações semelhantes circulam no Facebook, no Instagram e no Kwai.

Esses conteúdos circulam após aliados de Bolsonaro terem iniciado uma campanha nas redes sociais divulgando a chave PIX utilizada pelo ex-mandatário, pedindo doações. O dinheiro, de acordo com a campanha, seria para ajudar Bolsonaro a pagar multas judiciais.

Em 29 de junho de 2023, Bolsonaro afirmou que já havia arrecadado 'o suficiente' para pagar as multas, mas não revelou o valor recebido.

Mas os valores divulgados nas redes sociais, na verdade, foram extraídos da página de Bolsonaro no DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia: Bolsonaro sobre 8/1: 'Quem fez quebra-quebra não foi nosso pessoal'

O DivulgaCandContas é uma página criada pela Justiça Eleitoral para as eleições de 2022, na qual os candidatos declaravam as contas de suas respectivas campanhas eleitorais.

Ou seja, o valor de R$ 125 milhões foi arrecadado pela campanha de Bolsonaro em sua tentativa de reeleição em 2022, e não tem relação com as doações feitas por apoiadores em 2023.

Leia: Jair Renan Bolsonaro diz que pandemia foi tempo de 'pegação'

Ainda na página de Bolsonaro do DivulgaCandContas, é possível ver a lista completa das receitas declaradas no site, sendo alguns dos valores descritos como estimados.

A lista está organizada de acordo com as doações mais recentes. A última página mostra que a primeira receita registrada no site é de 10 de agosto de 2022. Já o valor mais recente data de 30 de novembro de 2022, e é descrito como rendimentos de aplicações financeiras. Não há, portanto, doações feitas em 2023 incluídas nesse valor:

Captura de tela feita em 30 de junho de 2023 do site DivulgaCandContas, do TSE (foto: Reprodução)

Em fevereiro de 2023 — antes, portanto, dos pedidos de doação por PIX — a campanha do ex-presidente também entregou ao TSE sua prestação final de contas, que mostra um valor de receitas semelhante ao do DivulgaCandContas: R$ 123.459.663,00.

Leia: Processo do TCU pode estender inelegibilidade de Bolsonaro até 2031

88 milhões de pessoas?

Também não é verdade que o site do DivulgaCandContas mostre que mais de 88 milhões de pessoas diferentes fizeram doações ao ex-presidente.

Na verdade, o site mostra que um total de R$ 88.155.745,15 milhões foram doados por pessoas físicas à campanha do ex-presidente pela reeleição em 2022. Valor semelhante (R$ 88.152.745,15) também foi declarado na prestação final de contas da campanha de Bolsonaro como 'recursos de pessoas físicas'.

Captura de tela feita em 30 de junho de 2023 do site DivulgaCandContas, do TSE (foto: Reprodução)

Isso não significa, portanto, que foram doações feitas por 88 milhões de pessoas diferentes. O site do TSE mostra, por exemplo, que um único doador — Fabiano Campos Zettel — doou uma quantia de R$ 3 milhões para a campanha.

Captura de tela feita em 30 de junho de 2023 do site DivulgaCandContas, do TSE (foto: Reprodução)

O site do TSE mostra um total de 368.659 registros de doações, incluindo recursos vindos da direção nacional do Partido Liberal, sigla de Bolsonaro.

Esse conteúdo também foi checado por UOL Confere e Aos Fatos.

Referências