Moraes não mandou bloquear PIX de Bolsonaro após pedidos de doações

Captura de tela feita em 27 de junho de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Após aliados de Jair Bolsonaro (PL) iniciarem, em 23 de junho, uma campanha nas redes sociais pedindo doações via PIX ao ex-presidente, circula nas redes sociais a alegação de que essa conta teria sido bloqueada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Essa afirmação é baseada em uma suposta manchete do veículo Poder 360, e foi compartilhada mais de 1,2 mil vezes. Mas trata-se de uma montagem: o site jornalístico não publicou nenhuma notícia nesse sentido, e o STF confirmou à AFP que não existe uma decisão de Moraes sobre o PIX do ex-presidente.

, diz a suposta manchete do veículo Poder 360, que foi compartilhada no Facebook , no Twitter , no Instagram , no TikTok e no Kwai

O conteúdo circula após aliados do ex-mandatário terem iniciado uma campanha nas redes sociais divulgando a chave PIX utilizada por Bolsonaro para pedir doações ao ex-presidente. O dinheiro, de acordo com a campanha, seria para ajudar Bolsonaro a pagar multas judiciais.

Mas buscas no site do Poder 360 pelas palavras-chave 'moraes + pix' e 'alexandre de moraes' não trouxeram resultados compatíveis com a manchete viral.

Pesquisas por notícias publicadas por outros veículos de mídia tampouco levaram a manchetes semelhantes envolvendo Moraes e a conta do ex-presidente.

Uma comparação entre o conteúdo que circula nas redes sociais e uma notícia de fato publicada pelo Poder 360 em 23 de junho, na versão para dispositivos móveis, indica que a imagem viral foi manipulada. Na notícia verdadeira publicada pelo site, o subtítulo, por exemplo, aparece em itálico:

Comparação feita em 27 de junho de 2023 entre a manchete que circula nas redes sociais (E) e uma notícia verídica publicada pelo jornal Poder 360 (foto: Reprodução)

Uma busca no site do STF pelo termo 'PIX' tampouco trouxe algum resultado compatível com a manchete difundida nas redes.

Procurada, a assessoria de imprensa da Suprema Corte afirmou ao AFP Checamos em 26 de junho que 'não existe decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre PIX do ex-presidente Jair Bolsonaro'.

O Poder 360 também confirmou ao Checamos, em 27 de junho, que não veiculou essa notícia.

