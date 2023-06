Encenação na cruz não foi na Parada do Orgulho de SP, mas nos EUA em abril

436

Um vídeo do grupo Sisters of Perpetual Indulgence dançando em uma cruz foi compartilhado milhares de vezes, desde 12 de junho de 2023, associado à Parada do Orgulho LBGT+ de São Paulo, que aconteceu em 11 de junho, e de cenas mostrando a participação de crianças no evento. Mas registros da imprensa e publicações nas redes sociais mostram que a encenação aconteceu em abril deste ano em um festival de Páscoa, na cidade norte-americana de San Francisco, e não tem qualquer relação com a celebração na capital paulista.



'Bloco 'criança trans importam' em sp. Qual a tara dessas pessoas com crianças?', diz a legenda de uma publicação com mais de 28 mil compartilhamentos no Facebook e no Instagram.



A sequência intercala imagens verdadeiras de crianças participando da Parada LBGT+ de São Paulo, em 11 de junho de 2023. Ao lado, há uma gravação do ator Carlos Vereza criticando o evento. No momento em que ele diz a frase 'ainda ironizam Jesus Cristo', é exibido um vídeo de duas pessoas dançando em uma cruz.

No entanto, a cena na cruz não aconteceu na Parada de São Paulo.



Uma busca reversa por um fragmento do vídeo levou a uma matéria do jornal Daily Mail. O texto explica que as imagens mostram uma apresentação de um grupo chamado Sisters of Perpetual Indulgence, que aconteceu em abril de 2023 durante um evento de Páscoa em San Francisco.



O AFP Checamos também encontrou uma foto, publicada no Instagram em 9 de abril de 2023 pelo jornal San Francisco Chronicle, que mostra as duas pessoas que aparecem no vídeo viral. A legenda igualmente diz que os registros foram feitos em um festival de Páscoa no Dolores Park, em San Francisco.

Com base nessas informações, o AFP Checamos também identificou uma publicação no Facebook, de 18 de abril de 2023, que mostra a apresentação do grupo de um outro ângulo.

