Ministro Edson Fachin, do STF, não é dono de prédio em Santa Catarina exibido em vídeo viral

Diferentemente do que alega uma gravação viralizada, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin não é dono de um prédio em Santa Catarina. O vídeo, compartilhado mais de 7,5 mil vezes nas redes sociais desde, pelo menos, 11 de junho de 2023, exibe um edifício que, na verdade, pertence à construtora Santer Empreendimentos.



Usando uma ferramenta de cruzamento de bases de dados, é possível ver que não há relação entre o ministro e a construtora. Tanto a empresa quanto o STF afirmaram à AFP que a alegação é falsa.

'Estou aqui na Penha, Santa Catarina. Esse prédio aqui é do ministro Fachin, ó. (...) Esse terreno aqui é da Prefeitura. Olha aqui, ó, isso aqui é perto de [Balneário] Camboriú, dá 30 km de Camboriú. E esse prédio é do ministro Fachin. (...) Se isso aqui não é roubalheira, pura roubalheira e falcatrua de dinheiro desviado e de roubo...', ouve-se na gravação que circula no TikTok.

O conteúdo também foi compartilhado no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Kwai.

Captura de tela feita em 14 de junho de 2023 de uma publicação no TikTok

Uma pesquisa no Google com os termos 'Penha Santa Catarina empreendimento' trouxe como um dos resultados a página do Vista Paradiso Residences, um edifício em construção da empresa Santer Empreendimentos.

Uma comparação com uma das imagens da construção do prédio permitiu confirmar que trata-se do mesmo local exibido no vídeo viralizado:

Comparação feita em 14 de junho de 2023 entre o empreendimento Vista Paradiso Residences e a gravação viral no TikTok (E)

Procurada pelo AFP Checamos em 13 de junho, a Santer Empreendimentos afirmou, em nota, que havia sido alertada a respeito 'de um vídeo que circula em redes sociais, explorando a imagem do empreendimento (Vista Paradiso) que a empresa desenvolve no município de Penha e insinuando que seu proprietário seria uma autoridade federal'. Essa alegação, continuou a empresa, é 'completamente falsa'.

'A propriedade do empreendimento é integral e exclusiva da construtora (...). Com exceção da instituição bancária contratada, não há qualquer participação de terceiros no seu investimento, notadamente nenhuma autoridade federal', acrescentou a construtora.

Uma busca na ferramenta CruzaGrafos, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), tampouco mostra qualquer relação entre Fachin e a Santer Empreendimentos:

Captura de tela feita em 14 de junho de 2023 de uma consulta no CruzaGrafos pelos nomes de Luiz Edson Fachin (grafo da direita) e da Santer Empreendimentos (grafo da esquerda)

A ferramenta, que cruza informações de diferentes bancos de dados, permite verificar, por exemplo, as relações entre figuras públicas e empresas.

No resultado obtido na consulta, é possível ver um ponto central à esquerda que representa a construtora Santer Empreendimentos e suas relações com outros indivíduos e empresas. Já no canto superior direito, encontra-se o nome do ministro Edson Fachin. O fato de ambos os pontos não possuírem conexões em comum significa que a ferramenta não encontrou relações entre Fachin e a Santer.

Ao procurar o nome do ministro Luiz Edson Fachin, o CruzaGrafos identifica somente um vínculo: o de sócio-administrador do Instituto Fachin Pianovski Ltda. Além de Fachin, o outro sócio da empresa é Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk.

Uma busca por essa empresa no sistema RedeSim, da Receita Federal, mostra que a empresa foi extinta em maio de 2006.

No mesmo ano de 2006, foi registrada a abertura do escritório Fachin Advogados Associados, criado pelo ministro Edson Fachin e no qual Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk é um dos sócios.

O escritório Fachin Advogados Associados tampouco possui qualquer relação com a Santer Empreendimentos, como mostrou uma nova consulta feita pelo AFP Checamos no CruzaGrafos:

Captura de tela feita em 14 de junho de 2023 de uma consulta feita no CruzaGrafos com o escritório Fachin Advogados Associados (grafo da direita) e a Santer Empreendimentos (grafo da esquerda)

O STF também emitiu uma nota a respeito do vídeo, na qual reforça que o ministro Fachin não tem qualquer relação com o imóvel e que o conteúdo é 'completamente fantasioso'. O tribunal acrescenta que a autoria do vídeo está sendo investigada.

