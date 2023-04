Homem fazendo 'dancinha' em evento não é o ministro da Educação

Captura de tela feita em 10 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





Em 25 de março de 2023, o vereador Henrique Carballal (PDT) realizou uma dança durante um evento para profissionais da área da educação na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Dias depois, uma gravação deste episódio foi compartilhada mais de 43 mil vezes nas redes sociais junto à alegação falsa de que as imagens mostrariam o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Mas o momento foi compartilhado pelo próprio vereador em suas redes sociais e reportado por diversos veículos de imprensa., diz a legenda que acompanha o vídeo compartilhado no Facebook . O conteúdo também circula no TikTok , no Instagram , no Kwai e no YouTube

As imagens mostram um homem dançando em um palco. Abaixo, há uma faixa de palavras que remete à de um telejornal, na qual é possível ler as palavras 'dancinha' e 'em evento para 'capacitação''.



O homem no vídeo, porém, não é o ministro da Educação, Camilo Santana.

O ministro da Educação, Camilo Santana, posa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro de 2023, em Brasília ( AFP / Sergio Lima) (foto: Reprodução)

Uma busca no Google pelas palavras-chave 'dancinha evento capacitação' levou a uma notícia do site Brado Jornal a respeito do evento, intitulada: 'Vereador faz 'dancinha' para animar educadores em evento para 'capacitação de educadores infantis'".

'O vereador Henrique Carballal (PDT), divulgou um vídeo onde aparecia dançando em um evento das Voluntárias Sociais da Bahia, durante capacitação para educadores infantis, que ocorreu na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)', detalha a notícia.



No canal do YouTube do site, foi possível localizar o vídeo que circula nas redes sociais.



O momento também foi compartilhado pelo próprio vereador de Salvador em seu perfil no Instagram. Na legenda, o parlamentar detalha que o evento, ocorrido em 25 de março, era uma palestra voltada para educadores da área da educação infantil, no contexto do projeto Mais Infância.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Carballal (@henriquecarballal)



O evento também repercutiu em outros veículos de notícias.Uma busca na agenda do ministro Camilo Santana pela palavra-chavesó trouxe como resultado um evento ocorrido em seu próprio gabinete em Brasília, em 17 de março de 2023.O vereador Henrique Carballal tampouco ocupou o cargo de ministro da Educação, tanto no atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto em governos anteriores ( 1 2 ) nem na Secretaria da Educação do Estado da Bahia Verificação semelhante foi feita por Aos Fatos