'Político quando rouba, submerge': posts mostram fala incompleta de Lula

Captura de tela feita em 6 de junho de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: reprodução)

Não é verdade que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha 'confessado' que roubou em um evento público quando disse que 'quando o político rouba, ele submerge'. Publicações compartilhadas mais de 100 mil vezes desde, pelo menos, janeiro de 2023 exibem apenas uma parte da fala do presidente. Logo na sequência, o petista diz que não aceitou as denúncias de corrupção, porque 'tinha certeza de que os acusadores estavam mentindo' — trecho que é omitido nas postagens virais.

, diz uma das publicações compartilhadas no Facebook , no Instagram , no TikTok e no Kwai

No trecho viral, Lula é visto dizendo: 'Muita gente achava que eu jamais ia voltar, porque o político quando rouba, ele submerge'.

Uma pesquisa no Google pelo termo 'Lula' e o trecho da fala levou a um vídeo publicado em 18 de janeiro de 2023 no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, que contém uma versão mais longa do discurso de Lula, intitulado 'LULA: 'O político quando rouba ele submerge, mas eu não me escondi''. A descrição do vídeo também detalha que a fala ocorreu em um evento com sindicalistas.

Nessa gravação, logo após o trecho viral, é possível ver que Lula completa:

'O político quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. Porque eu tinha certeza, eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo, e pude provar isso.'

Uma pesquisa na agenda da Presidência da República no dia 18 de janeiro de 2023 — data em que foi publicado o vídeo no YouTube — permitiu localizar o evento no qual a fala ocorreu.

O encontro foi transmitido ao vivo também pelo canal no YouTube da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Veja abaixo a fala na íntegra:

O petista afirmou, ainda, que se recusou a fazer um acordo com relação às acusações.

O AFP Checamos já verificou outras alegações sobre supostas confissões de Lula (1, 2) e também publicou um conteúdo a respeito da situação jurídica do atual presidente.

