Vídeo que mostra operação de fiscais do Ibama é de 2020, e não 'após o Lula se eleger'

Uma gravação de 2020 em que agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pedem que um homem recolha seus pertences e deixe um local circula nas redes sociais como se fosse de 2023 desde 14 de abril.



Segundo as publicações, compartilhadas mais de 49 mil vezes, os fiscais do Ibama estariam 'ameaçando um produtor rural após o Lula se eleger'. Mas a sequência é anterior ao atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O órgão também alega que o homem no vídeo já havia sido advertido anteriormente sobre a ordem de desocupação.



'Ibama ameaça produtor rural. O terror no Brasil após o Lula s eleger está acontecendo', diz uma mensagem incluída no vídeo compartilhado no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Kwai.



Captura de tela feita em 19 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Referências

O vídeo mostra fiscais ordenando a um homem que reúna seus pertences pessoais e deixe o local., diz um dos homens uniformizados em determinado momento do registro., diz o homem abordado pelos agentes no vídeo.Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil entre 2019 e 2022 . Já Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu terceiro mandato como chefe do Executivo em 1º de janeiro de 2023 , responde um dos fiscais do órgão ambiental.Inicialmente, uma busca reversa por fragmentos do vídeo não trouxe resultados compatíveis. O AFP Checamos, então, questionou o Ibama sobre a gravação.Em resposta, o órgão afirmou em 18 de abril por email que a abordagem gravada foi realizada por agentes ambientais durante, em 2020.Uma nova pesquisa, dessa vez no Facebook e filtrando os resultados para publicações feitas em 2020, levou a um trecho do mesmo vídeo publicado pelo atual deputado federal José Medeiros (PL - MT)., dizia uma mensagem no vídeo publicado pelo parlamentar.Uruará, no Pará, é um dos municípios no qual está localizada a Terra Indígena Cachoeira Seca O vídeo compartilhado pelo deputado também foi publicado no YouTube na mesma data:Ainda na resposta enviada ao AFP Checamos, o Ibama detalhou que o homem visto no vídeo já havia sido advertido anteriormente sobre a ordem de desocupação, mas teria desobedecido a equipe de fiscalização., acrescentou o órgão.Na época, o Ibama realizava uma operação , iniciada em abril daquele ano, para combater o desmatamento, garimpos e invasão em Terras Indígenas, incluindo a de Cachoeira Seca.A prefeitura da cidade de Uruará chegou a mover uma ação que pedia a paralisação da operação do Ibama contra os crimes ambientais na região. Em resposta, o MPF se manifestou afirmando que a operação do órgão ambiental era legal. A Advocacia Geral da União (AGU) também assegurou na Justiça a continuidade da operação.Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos