Vídeo que mostra a chegada de Lula e Bolsonaro à China compara momentos distintos das viagens

No início de sua visita oficial à China em 12 de abril de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou em Xangai, onde foi recebido pelo vice-chanceler do país. Alguns dias depois, um registro desse momento passou a ser compartilhado em publicações nas redes sociais assegurando que o presidente chinês, Xi Jinping, "não se deu ao trabalho" de recepcionar Lula, como fez com o então mandatário Jair Bolsonaro (PL) em 2019.



Isso é enganoso. De Xangai, Lula foi para Pequim, onde foi, sim, recepcionado pelo líder chinês, em cerimônia semelhante à realizada para Bolsonaro.



LEIA MAIS 19:28 - 15/04/2023 Governo Lula não decretou fim da Zona Franca de Manaus

Governo Lula não decretou fim da Zona Franca de Manaus 20:26 - 14/04/2023 Homem que aparece em vídeo fazendo acusações de corrupção não é juiz nem se referia ao STF

Homem que aparece em vídeo fazendo acusações de corrupção não é juiz nem se referia ao STF 20:13 - 28/03/2023 Reconhecendo imagens geradas por Inteligência Artificial: algumas pistas, muito bom senso diz uma das publicações que somam mais de 250 mil visualizações no Facebook, no Twitter e no TikTok.



As mensagens acompanham um vídeo dividido em duas partes. A primeira mostra o presidente Lula e a primeira-dama, Janja, sendo recebidos por uma comitiva em um ambiente fechado e uma foto dos dois ao lado de um oficial chinês saindo do avião presidencial. Já a segunda reúne gravações da recepção de Bolsonaro por líderes chineses e pelo próprio Xi Jinping durante visita ao país asiático.



Captura de tela feita em 18 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook

Jair Bolsonaro e Xi Jinping passam pela guarda de honra durante cerimônia de boas-vindas em 25 de outubro de 2019, na cidade de Pequim (foto: ( AFP / NOEL CELIS)) Lula e Xi Jinping passam pela guarda de honra durante cerimônia de boas-vindas em 14 de abril de 2023, na cidade de Pequim (foto: ( POOL / KEN ISHII))





No entanto, as postagens comparam momentos distintos das visitas dos dois presidentes.Durante a viagem oficial entre 12 e 15 de abril, Lula, de fato, foi recepcionado pelo vice-chanceler da China, Xie Feng, mas quando desembarcou em Xangai. Ele chegou à cidade em 12 de abril de 2023 para se reunir com políticos do país, como secretário-geral do Partido comunista chinês, e participar da posse da ex-mandatária Dilma Rousseff (PT) como presidente do banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).Contudo, a comitiva presidencial seguiu viagem para Pequim, cidade sede do governo da China, onde o atual presidente foi recepcionado por Xi Jinping em evento oficial ocorrido em 14 de abril de 2023, assim como Bolsonaro foi em 2019.

Jair Bolsonaro e Xi Jinping acenam para crianças durante cerimônia de boas-vindas em 25 de outubro de 2019, na cidade de Pequim (foto: ( AFP / NOEL CELIS)) Lula e Xi Jinping durante cerimônia de boas-vindas em 14 de abril de 2023, na cidade de Pequim (foto: RICARDO STUCKERT/PR)









Outras imagens do presidente Lula com Xi Jinping, em Pequim, podem ser vistas neste vídeo.

Referências: