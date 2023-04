Governo Lula não decretou fim da Zona Franca de Manaus

Captura de tela feita em 13 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





O governo federal não decretou a extinção da Zona Franca de Manaus, diferentemente do que afirmam usuários nas redes sociais. A alegação foi compartilhada centenas de vezes desde 5 de abril de 2023 após a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dar uma declaração sobre os incentivos fiscais prestados pela União durante uma audiência. Mas a fala de Tebet foi descontextualizada: ao citar as isenções, ela criticou o modelo de benefícios como um todo. Em outro momento da reunião, a ministra frisou que o polo industrial na capital amazonense continuaria recebendo as benesses.diz uma das publicações compartilhadas no Facebook , no Twitter , no TikTok e em sites, como o Portal Conservador Amazonas

Mas a alegação é enganosa.



A partir de uma informação contida na matéria do Portal Conservador Amazonas, o Comprova, projeto de verificação do qual o AFP Checamos faz parte, localizou a circunstância da fala de Tebet: ela discursou sobre as tributações durante uma reunião do 'Grupo de Trabalho da reforma tributária' em 4 de abril de 2023, na Câmara dos Deputados.



Ao ouvir a declaração da ministra, constata-se que o conteúdo viral foi retirado do contexto original. Tebet, na verdade, se referia ao modelo de desenvolvimento baseado em benefícios fiscais, e não especificamente sobre a Zona Franca de Manaus.

Em um momento anterior da reunião, a ministra citou o polo industrial amazonense e disse que os benefícios recebidos pela Zona deverão ser protegidos:



O Comprova entrou em contato com o Ministério do Planejamento que reafirmou que Tebet não decretou o fim do polo industrial amazonense. Segundo a pasta, a ministra 'colocou a Zona Franca e o Super Simples como benefícios a serem mantidos'.

Esse texto faz parte do Projeto Comprova. Participaram jornalistas da Folha de S. Paulo e do Estadão. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

