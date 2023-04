Homem que aparece em vídeo fazendo acusações de corrupção não é juiz nem se referia ao STF

O vídeo em que um homem denuncia, em um púlpito, um suposto esquema de corrupção não foi protagonizado por um juiz federal que acusava o Supremo Tribunal Federal (STF).



As imagens com essa alegação foram visualizadas mais de 175 mil vezes nas redes sociais desde pelo menos 4 de abril de 2023. Na verdade, tratava-se de um advogado acusando um desembargador de pedir propina durante um julgamento em Santa Catarina em 2017.



'Juiz perde a paciência com o mecanismo do sistema corrupto! Tribunal federal discute com o STF', diz a legenda sobreposta ao vídeo compartilhado no TikTok, no Kwai e no Facebook.



Captura de tela feita em 13 de abril de 2023 de uma publicação no TikTok ( .)

Captura de tela feita em 13 de abril de 2023 de uma notícia publicada pelo g1 em 3 de agosto de 2017 ( .)

Referências

Na gravação, vê-se um homem exaltado afirmar que o julgamento do qual participavam teria sidopor 700 mil reais. No entanto, diferentemente do que afirmam as publicações virais, a discussão não ocorreu entre um juiz federal eUma pesquisa no Google pelos termoslevou ao mesmo vídeo publicado pelo portal g1 em 3 de agosto de 2017.Na matéria, relata-se que, em um julgamento ocorrido naquela data em Florianópolis, o advogado Felisberto Odilon Córdova acusou o desembargador Eduardo Gallo de cobrar uma propina de 700 mil reais para julgar favoravelmente uma ação.No dia seguinte, as imagens também foram exibidas no programa Bom dia Santa Catarina , da Rede Globo, e no YouTube pelo Portal Uái Na época, o desembargador foi afastado de suas atividades pelo Tribunal Federal de Santa Catarina para que a suspeita de corrupção fosse investigada. Em 2019, o caso foi arquivado por falta de provas.Felisberto Odilon Córdova integra um escritório de advogados em Santa Catarina.Eduardo Gallo, por sua vez, não faz parte da composição do STF , em abril de 2023. Seu nome consta na lista de desembargadores do Poder Judiciário de Santa Catarina.Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa