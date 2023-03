É de Portugal, e não do Brasil, o projeto para destinar casas vazias para uso

O governo brasileiro não criou um projeto de habitação que tem como objetivo obrigar donos de casas vazias a 'dar uso' aos imóveis, como alegam publicações compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde 28 de fevereiro de 2023.



Na verdade, o texto viralizado se refere a um projeto do governo de Portugal chamado 'Mais Moradia'.



'Proprietários de casas vazias vão ter prazo para dar uso a imóvel', lê-se na captura de tela de uma suposta notícia de um site brasileiro replicada no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Kwai.



O conteúdo também foi enviado para o WhatsApp do AFP Checamos, para onde leitores podem encaminhar sugestões de temas caso duvidem da sua veracidade.



Captura de tela feita em 2 de março de 2023 de uma publicação no Twitter ( .)

Em publicações em vídeo , a reportagem é acompanhada por uma narração:No entanto, o texto se refere a um projeto do governo português, e não do brasileiro.A notícia compartilhada nas redes foi publicada em 27 de fevereiro de 2023 pelo site O Nortão, que se define em suas páginas nas redes sociais como um. Mas o portal omite que a matéria não diz respeito à realidade brasileira e, ao final do texto, cita como fonte o site português Jornal de Negócios.Uma busca no site português exibe a notícia original publicada em 20 de fevereiro, replicada integralmente pelo O Nortão — sem especificar o país ao qual fazia referência. No momento da publicação desta checagem, a matéria do portal brasileiro não se encontrava no ar.Uma busca por palavras-chave mostra que o plano, chamado 'Mais Habitação' , foi proposto pelo governo de Portugal com o objetivo de conter a inflação imobiliária e aumentar a oferta de moradias para as famílias portuguesas.Uma das propostas é o arrendamento de casas vazias., diz o documento elaborado pelo governo português.Durante uma coletiva de imprensa, em 16 de fevereiro de 2023, o primeiro-ministro, António Costa , e os chefes das pastas de Habitação e Finanças de Portugal anunciaram conjuntamente o pacote destinado à habitação, que ainda não foi aprovado e está em consulta pública até 10 de março., informa o texto no site do governo português.O Checamos fez uma busca no portal do governo brasileiro, mas não encontrou nenhuma informação sobre projetos de habitação com esse teor.A AFP também entrou em contato com o Ministério das Cidades questionando se a atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem alguma proposta semelhante, mas não obteve retorno até a publicação deste artigo.