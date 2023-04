O objetivo das contas trolls: confundir e deslegitimar a partir do anonimato nas redes

As contas trolls, criadas com o objetivo de semear confusão, deslegitimar ou ridicularizar um movimento social ou político, são uma fonte comum de desinformação nas redes sociais.



Embora alguns desses perfis deixem claro o seu status, muitos usuários interpretam suas mensagens sem o devido contexto e compartilham como sendo verídicos, segundo especialistas consultados pela AFP.



As contas aparentam um mínimo de credibilidade para confundir o leitor, mas há pistas para identificá-las: uma foto de perfil falsa, tuítes de um único tema ou data de criação recente.





Combinação de capturas de tela de perfis identificados pela AFP como troll, 'fake' ou paródia, feita em 18 de abril de 2023

Como identificar uma conta troll

Uma mulher segura um celular durante protesto contra a violência policial em Minsk, na Bielorrússia, em 13 de agosto de 2020 (foto: AFP / Sergei Gapon)

Nem toda paródia é um troll, embora alguns trolls possam parecer uma paródia

Organização e tipos de troll

Fazendas de cliques: um padrão internacional

Referências

A AFP verificou por diversas vezes mensagens provenientes deste tipo de perfil. Por exemplo, o deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), não afirmou que pessoas com quartos sem uso deverão abrigar pessoas em situação de rua; nem Carlos Bolsonaro tuitou sobre a possibilidade de 'roubar mais' no início da Presidência do seu pai.Isso também acontece fora do Brasil. O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, não criticou a Semana Santa, nem o jornal El País publicou um tuíte sobre osda lei islâmica para as mulheres. Todas essas afirmações surgiram de contas trolls., resumiu a equipe do Observatório de Conteúdos Audiovisuais da Universidade de Salamanca ( OCAUSAL ), em resposta enviada à AFP em 30 de março de 2023., disse a pesquisadora Mariluz Congosto , da Universidade Carlos III de Madri, na Espanha, em entrevista à AFP em 29 de março de 2023. "Contas trolls" são também aqueles perfis que se dedicam, resume Natalia Meléndez , professora de Jornalismo da Universidade de Málaga, à AFP no último dia 3 de abril.[onde se concentra a maioria das publicações analisadas], disse Meléndez., disse a equipe da USAL.Essas contas, comentaram os professores da USAL. Eles acrescentaram:Na enxurrada de informações que qualquer usuário recebe diariamente nas redes sociais, os próprios especialistas reconhecem quesaber se uma conta tem o objetivo de confundir. Ainda assim, existem pistas que podem ajudar.[biografia do perfil], assim como, disse Meléndez, que também aconselhou ver o nome do usuário e a conta., disse, em linha com o que Congosto comentou.Meléndez lembrou que às vezesdos tuítes, há usuários que alertam que a conta pode serOutra pista, fornecida pelo observatório de Salamanca, é que o discurso, masAlém disso,, algo que a AFP identificou em perfis de trolls como @Valentinavaliente (definido como), cuja imagem pode ser encontrada no site Alamy . Outro exemplo é o de @trinidadMNovo , cujas fotos correspondem, na verdade, à professora universitária cubana Lucía Argüelles Cortés Já no caso de @Jenytrans17 , a foto de perfil é da cantora norte-americana Ezra Furman, que alertou sobre isso em um tuíte.Às vezes, os próprios usuários por trás dessas contas alertam em sua biografia sobre ser um troll ou personagem "falso", como é o caso da conta que satiriza o perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro., explicou a equipe da USAL.Mas nem todas as contas consideradas trolls fazem tal aviso que, no entanto, não aparece ao retuitar suas mensagens ou fazer capturas de tela delas para compartilhá-las em outra rede social. Em outras ocasiões, os usuários usam truques que dificultam sua identificação, como o relatado nesta verificação : foram adicionadas as palavras('paródia' em grego e 'incorreto' em mandarim, respectivamente).O risco é que, segundo Meléndez,. Além disso, segundo o Observatório da USAL,antes de compartilhar.Por exemplo, em uma conta com o nome de Violeta Izquierdo (que combina a cor feminista com a ideologia política), há mensagens sobre a figura de Jesus ou sobre uma suposta manipulação de informações , elementos que se encaixam nesse exagero caricato citado pelos especialistas. O referido perfil de @Valentinavaliente, por sua vez, publicou este tuíte para pedir o direito de abortar sem estar grávida e descreveu o pênis como umA diferença entre uma conta troll e aquela com objetivo paródico ou satírico, segundo os especialistas, pode ser pequena, mas existe.(...), segundo Observatório da USAL.Em vez disso,(...), disse a equipe de Salamanca.Meléndez observou que existem contas que beiram a paródia-troll, como pessoas muito adeptas a uma ideologia ou, explicou a professora universitária.A professora Raquel Recuero, diretora do Laboratório de Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), comenta sobre o potencial desinformativo dos perfis de paródia, mesmo se identificando:, acrescenta. São casos como o do personagem Coronel Siqueira ou a conta que simula a da jornalista Mônica Bergamo Embora estes tipos de contas, detalhou Congosto. No entanto, ela ressalta:A equipe de Salamanca considerou que estaRecuero vai pela mesma linha de pensamento e ressalta que os conteúdos desinformativos replicados nas redes sociais não são produzidos necessariamente por perfis falsos.[na sigla em inglês], explica.Meléndez citou como exemplo dois perfis:que decide fazer uma conta, e[fazenda de cliques]. Dentre essas duas categorias, segundo a equipe da universidade, este segundo casoAsou trolls, como costumam ser chamadas essas campanhas organizadas, foram desmanteladas na Nicarágua (em 2021), Cuba e Bolívia (em 2023) e nas tentativas da Rússia , por exemplo, de influenciar a opinião pública através de contas falsas. No Brasil, as eleições de 2018 ficaram conhecidas como as da ' guerra suja nas redes ', embora não se utilizasse o conceito 'fazendas de bots'.Este fenômeno internacionalmas existe um padrão repetido em vários países, apontou a equipe da USAL.Meléndez, por sua vez, assinalou os Estados Unidos como um lugar ondeEla relembrou a campanha de Donald Trump em 2016, bem como a do Brexit no Reino Unido, como momentos-chave deste tipo de desinformação organizada que, desde 2019, vem se reproduzindo em pelo menos 70 países.