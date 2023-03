Aumento de quase 50% na conta de luz entre 2015 e 2022 é associado erroneamente ao governo Lula

Notícias sobre um acréscimo de cerca de 50% na conta de luz circulam vinculadas erroneamente ao terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



As publicações que relacionam manchetes sobre a alta da tarifa ao petista foram visualizadas mais de 17 mil vezes nas redes sociais desde pelo menos 20 de fevereiro de 2023.





Capturas de tela feitas em 7 de março de 2023 de três publicações no Facebook (foto: Camila CARDOSO)

As matérias, no entanto, detalham que o percentual é o acumulado do 'tarifaço' de 2015 até o último mês de 2022 antes, portanto, de Lula assumir a Presidência., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook , no Instagram , no Twitter e no TikTok junto com títulos de notícias sobre os acréscimos na fatura.Um conteúdo semelhante também foi difundido pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022).A alegação circula nos primeiros meses do terceiro governo de Lula. No entanto, as matérias cujos títulos viralizaram nas redes não atribuem a alta da conta de luz ao mandato do político do PT.Uma busca pelo título de uma delas - 'Conta de luz sobe 48,7% puxada por imposto e subsídio, enquanto custo da energia avança 28,5%' - leva a uma notícia do jornal O Globo publicada em 20 de fevereiro de 2023.Essa matéria explica que, acrescenta o texto.Uma pesquisa pelo outro título viralizado nas redes, 'Conta de luz sobe quase 50% puxada por imposto', e também associado a Lula, por meio de uma foto do presidente, resultou em um artigo do Terra Brasil de 20 de fevereiro de 2023.Esse veículo também trata exclusivamente da alta verificada entre os anos de 2015 e 2022. O trecho que indica esse período é idêntico ao de O Globo.Uma busca no Google pelos termos 'Lula' e 'conta de luz' resultou somente em desmentidos.Parte das publicações questionam, ainda, se. O valor se refere ao aumento real de 2,8% do salário mínimo anunciado pelo governo federal em 16 de fevereiro de 2023.Esse conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos