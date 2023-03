Biden não caiu da escada de avião ao chegar à Polônia em fevereiro de 2023

Usuários afirmam que um vídeo mostra Joe Biden caindo da escada do Air Force One ao desembarcar em Varsóvia, na Polônia, em 20 de fevereiro de 2023.



A gravação do suposto incidente soma mais de 200 mil visualizações nas redes sociais. Mas outras sequências do mesmo momento mostram o presidente dos Estados Unidos saindo do avião sem contratempos e por uma rampa separada.



A Casa Branca confirmou que quem caiu foi uma pessoa diferente.\



'Joe Biden leva um capote ao sair do avião. Eu só torço para ele aguentar até o final do mandato, senão assume a psolista deles, a Kamala Harris', diz a legenda que acompanha o vídeo no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok.



A alegação também circula em espanhol e em inglês.

Captura de tela feita em 27 de fevereiro de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Joe Biden desembarca do Air Force One em um aeroporto militar em Varsóvia em 20 de fevereiro de 2023 (foto: ( AFP / POOL / Evan Vucci))

As imagens virais foram gravadas após o avião de Biden pousar no aeroporto Chopin de Varsóvia, segundo o texto em polonês que aparece no canto inferior da gravação.O presidente norte-americano chegou à Polônia em 20 de fevereiro de 2023 após uma visita não anunciada a Kiev. Lá, defendeu as democracias ao redor do mundo e reafirmou seu apoio à Ucrânia em um discurso em Varsóvia dias antes do primeiro aniversário da invasão russa.Biden perdeu o equilíbrio brevemente em outro momento durante sua estadia na Polônia, ao tropeçar enquanto subia as escadas para embarcar em seu avião em 22 de fevereiro, antes de retornar a Washington.Mas a pessoa vista caindo da rampa no vídeo viral não é Biden, confirmou a Casa Branca à AFP.[presidente dos Estados Unidos], disse Sean Savett, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.Fotos da AFP — e vídeos publicados por outros meios de comunicação, incluindo ABC News Sky News — mostram a chegada de Biden à Polônia, na qual é possível vê-lo descendo a escada sozinho e sem incidentes. O presidente usou uma rampa anexada à entrada localizada na frente do avião, em vez da entrada traseira, de onde se avistava a pessoa caindo ao descer a passarela junto a várias outras.





A cobertura ao vivo da emissora polonesa TVN24 mostrou a pessoa não identificada deslizando pela rampa traseira antes que a rampa frontal fosse acoplada ao avião para que Biden saísse. Quase quatro minutos depois, a transmissão da TVN24 exibiu Biden descendo sozinho.



Uma transmissão ao vivo da ABC News no Facebook mostra a mesma sequência de eventos.

Captura de tela feita em 27 de fevereiro de 2023 de uma transmissão ao vivo no Facebook ( .) Captura de tela feita em 27 de fevereiro de 2023 de uma transmissão ao vivo no Facebook ( .)









A entrada perto do bico do Air Force One geralmente é reservada para o presidente, sua família e convidados especiais, de acordo com a CBS News.



Biden e outros presidentes dos EUA podem ser vistos usando a entrada frontal do avião em imagens capturadas pela AFP em outras viagens (1, 2).



A AFP não pôde verificar de forma independente a identidade da pessoa que caiu e deslizou no asfalto. O jornal britânico The Independent a descreveu como um funcionário da Casa Branca.