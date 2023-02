Fotos de Sérgio Cabral e Eduardo Paes na Sapucaí são de 2016, antes da prisão, e não de 2023

Não é verdade que fotos virais mostrem o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral durante o carnaval de 2023 junto com o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), como sugerem publicações compartilhadas mais de duas mil vezes desde 22 de fevereiro.



As imagens dos políticos na Marquês de Sapucaí são de 2016, antes de Cabral ser preso por crimes ligados à corrupção e, posteriormente, ter sido autorizado a responder em liberdade.



'Viva o carnaval! Viva o amor! Esse país não tem jeito, eu desisto. Eleição de Lula, com direito a Janja! Sérgio Cabral se esbaldando no carnaval do Rio... O que mais falta a acontecer?' , diz uma das das publicações compartilhadas no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Kwai.



As publicações, também ecoadas pela deputada federal Carla Zambelli (PL) no Twitter, são acompanhadas por até três fotos de Cabral e Paes se abraçando em meio a um grupo de pessoas.



Carnaval de 2016



— Eduardo Paes (@eduardopaes) Fake News, com fotos antigas, feita pela pistoleira q anda armada ameçando os outros. Quem anda c presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho(q já te abandonou também) e estou aqui pronto p terminar de mandar vocês p o lixo da história. pic.twitter.com/xDG47CraI5 — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 23, 2023

As fotos passaram a circular após diferentes decisões judiciais terem relaxado as restrições impostas ao ex-governador, que estava preso preventivamente desde 17 de novembro de 2016.Cabral foi condenado a 430 anos de prisão em 23 processos por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas, mas sem trânsito em julgado.Por esse motivo, em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva do ex-governador, o liberando para aguardar a conclusão das ações penais em prisão domiciliar. Em fevereiro deste ano, no entanto, a prisão domiciliar de Cabral também foi revogada pela Justiça.Contudo, as fotos viralizadas não foram feitas após essas decisões.Uma busca reversa mostrou que as mesmas imagens haviam sido publicadas em uma reportagem do jornal Estado de S. Paulo de 9 de fevereiro de 2016, meses antes da prisão de Cabral.Intitulada 'Paes e Cabral se encontram na 2ª noite de desfiles da Sapucaí', a matéria explica que o ex-governador foi convidado do camarote da Prefeitura para assistir às escolas de samba. Na época, Paes cumpria seu segundo mandato como prefeito do Rio.Eduardo Paes usou sua conta no Twitter para desmentir o suposto encontro com Cabral no carnaval de 2023.Uma segunda busca, dessa vez pelas palavras-chavenão levou a nenhum registro de que o político tenha acompanhado o carnaval do Rio de Janeiro desse ano. única notícia sobre uma saída de Cabral após o relaxamento de sua prisão domiciliar foi em 13 de fevereiro, indicando que o ex-governador havia visitado seu neto recém-nascido.Além disso, ao revogar a prisão domiciliar de Cabral em fevereiro de 2023, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a substituiu por outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega de passaporte e comparecimento mensal a uma corte de primeiro grau.Veículos de comunicação ( 1 2 ) que tiveram acesso ao pedido de relaxamento da prisão domiciliar também apontam que Cabral deve permanecer recolhido em casa durante a noite, o que o impossibilitaria de ir aos desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro.