Não há evidências científicas de que misturar limão com Coca-Cola resulta na formação de benzeno

Vídeos virais citam um artigo científico para alegar que a adição de limão à Coca-Cola resulta na produção de benzeno, considerado um dos maiores problemas químicos para a saúde.



No entanto, o artigo não foca na mistura de frutas cítricas com refrigerantes. O estudo analisa a produção de benzeno em bebidas que contêm o conservante benzoato de sódio a partir de uma reação que pode acontecer com a presença de vitamina C, mas que depende da ação de catalisadores. A conclusão do próprio artigo é que a presença de vitamina C e benzoato de sódio não resulta necessariamente na formação de benzeno.





O que diz o estudo?

O que dizem os especialistas?

Benzeno em refrigerantes

[...], ouve-se em um vídeo com milhares de compartilhamentos no Instagram , no Facebook , no LinkedIn e no TikTok A mesma alegação circula em outro vídeo que, assim como o anterior, usa como referência um artigo intitulado 'Estudo da Formação de Benzeno em Bebidas Contendo o Conservante Benzoato de Sódio'. Essa análise foi publicada em 2014 por pesquisadoras do Centro de Pós-Graduação da Faculdade Oswaldo Cruz.Os vídeos virais, no entanto, confundem os aditivos alimentares benzoato de cálcio e benzoato de sódio. Na página 484 de um documento elaborado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é explicado que ambos os conservantes são usados em bebidas não alcoólicas gaseificadas, porém o estudo citado concentra-se no benzoato de sódio.Além disso, ao contrário do que alegam as publicações, o estudo não foca na mistura entre frutas cítricas e refrigerantes, mas analisa uma série de condições que poderiam levar à formação de benzeno em bebidas industrializadas.O artigo cita uma reação que pode ser gerada a partir do ácido ascórbico (vitamina C) e do ácido benzoico , do qual se derivam sais como o benzoato de sódio. Porém essa reação depende também de catalisadores e da concentração de vitamina C.Segundo o artigo, metais de transição. Essa reação pode gerar radicais livres, conhecidos como radicais hidroxila.O artigo cita um estudo realizado pela Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) em 1990 que mostrou que o radical hidroxilaAinda segundo o estudo, a produção de benzeno é favorecida pela concentração de vitamina C, mas. A conclusão é que a presença de vitamina C e de sais benzoatoO texto afirma também que a produção de benzeno em bebidas depende de fatores como temperatura elevada e/ou exposição à luz UV.O AFP Checamos procurou as autoras do estudo e questionou se o limão ou qualquer fruta cítrica poderia levar à formação de benzeno em refrigerantes. Uma delas, a professora Alice Chasin , disse não ter resposta para essa pergunta. Conselho Federal de Química publicou um vídeo desmentindo a alegação de que misturar Coca-Cola com limão resulte em benzeno. Na sequência, Raquel Lima , presidente do Conselho Regional de Química da Paraíba, explica que o que acontece é a formação do ácido benzoico. Porém, esse ácido não se reduz diretamente em benzeno, mas sim em álcool benzílico. Além disso, o nosso corpo não oferece as condições necessárias para que aconteça essa redução.A doutora em Química María Celeste Dalfovo , da Argentina, concorda que não é possível formar benzeno apenas a partir da mistura.[...] Stefany Kancev , formada em Engenharia Química pela Universidade de Carabobo, avalia que reação só ocorreria se a mistura fosse exposta a uma temperatura acima de 120 graus centígrados.[...]Procurada pelo AFP Checamos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que não há evidências científicas que corroborem a alegação viral.Em 2009, a Anvisa emitiu um alerta sobre a presença de benzeno em bebidas acima do limite recomendado. A agência solicitou aos fabricantes a alteração das fórmulas, especialmente em bebidas sabor laranja.Na época, um estudo da ProTeste Associação de Consumidores encontrou benzeno em sete das 24 bebidas avaliadas. Porém, apenas a Fanta laranja light e a Sukita Zero tinham concentração de benzeno acima do limite permitido. A associação apontou que o benzeno encontrado seria resultado de uma reação entre os ácidos benzoico e a vitamina C.Em 2011, a Coca-Cola, a Ambev e a Schincariol firmaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal se comprometendo a reduzir a quantidade de benzeno nas bebidas em cinco microgramas por litro.Ao AFP Checamos, a Anvisa explicou que a adição de benzeno em refrigerantes não é permitida, mas que a água é uma. Dessa forma, o limite adotado é o mesmo da água.Em seu site, a Coca-Cola nega que a adição de limão resulte em benzeno e explica que a bebida foi formulada para diminuir a produção de benzeno eA Anvisa também disse ao AFP Checamos que não recebeu denúncias recentes relacionadas à contaminação de refrigerantes ou outras bebidas pelo benzeno.A substância também foi identificada em bebidas pela FDA em 1990. Na época, os produtos passaram por uma reformulação para eliminar ou reduzir o benzeno. Atualmente, entre 200 refrigerantes e bebidas testadas pela agência, somente nove continham benzeno acima do limite.