Vídeo que mostra eleitora arrependida é de 2020 e não está relacionado ao governo Lula

Uma mulher que aparece em um vídeo viral criticando um político no qual teria votado e se arrependido não se refere ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Publicações que vinculam a fala da eleitora ao petista foram compartilhadas mais de 40 mil vezes nas redes sociais desde pelo menos 14 de fevereiro de 2023.





Captura de tela feita em 16 de fevereiro de 2023 de uma publicação no TikTok ( .)

Mas a gravação foi feita em maio de 2020, em meio à pandemia de covid-19, e ela reclamava do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil)., diz o texto sobreposto a uma sequência compartilhada no TikTok , no Kwai , no Twitter e no Facebook O conteúdo também foi encaminhado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.Apesar de o vídeo viral relacionar a fala da eleitora ao governo Lula, iniciado em 1 de janeiro de 2023, as imagens foram feitas antes das eleições de 2022 e a mulher não mencionava o petista.Uma busca reversa por fragmentos do vídeo usando a ferramenta InVid-WeVerify * levou a uma gravação mais longa , publicada pelo veículo de mídia local TV CM7 em 17 de maio de 2020 no YouTube intitulado 'População da Compensa fala sobre o novo decreto do governador'.Compensa é um bairro de Manaus , capital do estado do Amazonas, governado por Wilson Lima . Durante a pandemia de covid-19, Lima decretou , em 13 de maio de 2020, a suspensão do funcionamento de alguns setores comerciais a fim de conter o avanço da doença.Aos 5 minutos e 10 segundos da gravação, é possível ver o mesmo trecho viralizado, no qual a eleitora critica o governador:Lima (União Brasil) foi reeleito para o cargo em 2022.Esse conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos