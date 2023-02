Publicações forjam matérias do g1 sobre falsos projetos envolvendo comunidade LGBT

O portal de notícias g1 não publicou matérias sobre supostos privilégios que a população LGBT teria a partir 2023, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas mais de 3 mil vezes nas redes sociais desde fevereiro deste ano.



As postagens difundem capturas de tela do que parecem ser artigos sobre a criação de um batalhão LGBT no Exército e de vagas de estacionamento prioritárias para essa comunidade.





Combinação feita em 13 de fevereiro de 2023 com capturas de tela de duas publicações no Twitter ( .)

'Batalhão LGBT+'

Vagas preferenciais

Diferenças visuais

Comparação feita em 13 de fevereiro de 2023 entre duas publicações no Twitter e uma matéria original do g1 ( .)

Mas, trata-se de montagens. Além disso, não foram localizados projetos de lei prevendo tais mudanças., diz uma das supostas manchetes compartilhadas no Facebook A outra, difundida nas mesmas redes sociais ( 1 3 ), assegura:. O conteúdo também foi encaminhado ao Whatsapp do AFP Checamos, para onde leitores podem enviar sugestões de temas para verificação.Ambas as capturas de tela seguem o padrão visual de reportagens do portal de notícias g1, do grupo Globo.Segundo a primeira suposta reportagem, odo Exército seria ae teria sido instituído pelo Projeto de Lei 2588/2023.No entanto, uma busca por essas palavras-chave no site do g1 não levou a nenhuma reportagem com esse conteúdo.Uma segunda busca pelos projetos de lei de número 2588 tanto no site da Câmara dos Deputados quanto no do Senado Federal também não levou a nenhum resultado.Os projetos com tal numeração localizados pelo Checamos são de anos anteriores ( 1 2 ) e não têm relação ao Exército ou à comunidade LGBT.Da mesma maneira, uma busca no site do g1 pela suposta matéria sobre a nova categoria de vagas prioritárias em estacionamentos de supermercados e shoppings não levou a nenhum título semelhante ao viralizado.Uma nova busca nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, desta vez por um Projeto de Lei que estabelecesse tal benefício à comunidade LGBT, tampouco encontrou qualquer PL do tipo ( 1 2 ).No Brasil, somente idosos e pessoas com deficiência possuem direito a vagas prioritárias em estacionamento.O artigo 41 da lei 10.471, ou Estatuto do Idoso , define que 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados estão reservadas a pessoas acima de 60 anos.Já o artigo 7º da lei 10.098, a lei da acessibilidade , destina 2% do total das vagas em áreas de estacionamento, em vias ou em espaços públicos, a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção.Além disso, está em discussão na Câmara dos Deputados, o PL 5.443/2020 , de autoria do ex-deputado federal Beto Rosado (PP), para que veículos que transportem gestantes ou pessoas que estejam acompanhadas por crianças de até 2 anos de idade também possam dispor de vagas de estacionamento exclusivas.Além de não haver registro das supostas matérias e dos projetos a que fariam referência, uma comparação entre as capturas de tela virais e reportagens originais do portal de notícias permite identificar diversas diferenças de formatação, como visto abaixo:Procurada pelo Checamos, a assessoria do g1 confirmou que nenhuma das duas manchetes compartilhadas nas redes foram publicadas pelo portal.No primeiro caso, da matéria sobre o suposto batalhão do Exército, a assessoria também informou que não há nenhum jornalista de nome José Canuto entre os colaboradores do portal.O AFP Checamos já fez outras verificações ( 1 2 ) sobre supostas matérias publicadas pelo g1.