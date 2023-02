Publicações associam falsamente vídeo de prisão de traficante a fotos de um amigo de Janja

Publicações com milhares de compartilhamentos relacionam um vídeo da prisão de um traficante a fotos de um homem que aparece ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.



No entanto, a gravação mostra a detenção, em 16 de janeiro de 2023, do traficante internacional Fernando Luiz Doval Júnior. Já o homem visto em fotos com Janja se chama Moacir Bortolozo. Além disso, os dois são diferentes fisicamente.



''Senhor Moacir', um grande traficante internacional de drogas foi preso há poucos dias pela, polícia civil, disfarçada', diz a legenda de um vídeo que circula no Facebook, no Kwai e no TikTok.



As publicações alegam que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, teria conexões com um traficante, associando uma sequência que mostra um homem sendo preso a fotos de outro, visto ao lado de Janja.



Conteúdos similares, associados à prisão do mesmo traficante, já foram verificados pelo AFP Checamos ( 1 2 ).A sequência do homem detido em um restaurante circulou anteriormente com a afirmação de que ele teria participado dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.Já as fotos de um amigo da primeira-dama foram compartilhadas com a alegação de que ele seria um traficante.Ao contrário do que alegam as novas publicações virais, o homem visto no vídeo sendo detido se chama Fernando Luiz Doval Júnior, e não Moacir. Ele era investigado por tráfico internacional de drogas e estava foragido desde abril de 2022. Doval Júnior foi preso em um restaurante em 16 de janeiro de 2023, em uma praia na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Antes disso, ele já havia sido preso entre 2021 e 2022.O homem visto em fotografias ao lado de Janja se apresenta como Moa Moacir nas redes sociais e não é a mesma pessoa vista na gravação viral. Por meio de postagens relacionadas ao amigo da primeira-dama, a AFP identificou que o sobrenome de Moacir é Bortolozo.Além disso, os dois são diferentes fisicamente, como é possível ver em registros de Doval Júnior