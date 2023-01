Vídeo de soldados marchando é de formatura da PM, e não de uma convocação

Captura de tela feita em 29 de dezembro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





Um vídeo em que se vê dezenas de fileiras de soldados marchando é de uma formatura da Polícia Militar do Ceará, e não de soldados convocados para uma suposta batalha, como alegam publicações visualizadas milhares de vezes nas redes sociais desde 24 de dezembro de 2022. A solenidade aconteceu no último dia 20 de dezembro, como informado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado, encerrando um curso iniciado em junho do mesmo ano., diz a legenda de uma das publicações compartilhadas no Facebook

A alegação é compartilhada junto a um vídeo de pouco mais de um minuto com as frases sobrepostas: 'Querem reforço o reforço chegou mais de 5 mil soldados foram convocados' e 'selva ou lutar pela pátria livre ou morre pelo Brasil'.





O conteúdo circula em meio a protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) - derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 - que alegam, sem provas, que houve fraude nas urnas e pedem a intervenção dos militares para garantir que o petista não governe.No entanto, o vídeo não mostra uma convocação de soldados, como alegam as publicações virais.

Uma busca por palavras-chave levou à gravação original, publicada em 21 de dezembro de 2022, na página oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.



'2.387 novos soldados da Polícia Militar do Ceará', diz a legenda do vídeo no perfil da pasta no Facebook, que é acompanhado pela hashtag '#Cursodeformação'.

A solenidade aconteceu em 20 de dezembro de 2022, conforme texto publicado no site da Secretaria de Segurança Pública cearense., diz a nota.O texto informa, ainda, que os soldados vistos na gravação haviam concluído uma formação de 1.400 horas/aula que havia sido iniciada em junho de 2022.