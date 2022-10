Proposta de Erundina citada por Bolsonaro reduzia influência sobre o STF

Captura de tela feita em 17 de outubro de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Em 2013, a deputada federal Luiza Erundina (PSB, atualmente do PSOL) apresentou uma proposta de emenda constitucional que ampliaria o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). No primeiro debate do segundo turno das eleições de 2022, em 16 de outubro, o projeto foi mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) junto à alegação de que "Dilma (...) tentou criar mais 4 vagas para o Supremo". O trecho foi compartilhado mais de 1.500 vezes nas redes. Mas a proposta não beneficiaria a então presidente, pois um dos objetivos era reduzir o poder do Executivo na nomeação de magistrados., diz uma das publicações compartilhadas no Twitter , no Facebook e no Kwai Bolsonaro se referiu ao projeto de Erundina em resposta a uma pergunta feita no debate pela jornalista Vera Magalhães sobre propostas que tramitam no Congresso com o objetivo de alterar a composição do STF, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabariam com a vitaliciedade de seus integrantes. Em sua intervenção, a jornalista citou que a ideia é vista como uma ameaça à democracia porA pergunta da jornalista foi feita após declarações por parte de Bolsonaro e do vice-presidente, Hamilton Mourão, sobre o assunto. Em 7 de outubro , Mourão afirmou que aumentar o número de cadeiras no STF seria uma forma de combater supostos excessos do Poder Judiciário. Em 9 de outubro, o presidente Bolsonaro também disse em um podcast que poderia descartar um aumento de ministros se a CorteO primeiro a responder à pergunta foi o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que encerrou sua resposta dizendo estarNa sequência, Bolsonaro afirmou Em 2013, a então deputada pelo PSB, Luiza Erundina, de fato apresentou uma proposta de emenda constitucional (PEC), assinada por parlamentares do PT e de outros partidos, que alteraria a composição da mais alta corte do país.Segundo essa PEC, o STF seria substituído por umacomposta por, quatro juízes a mais do que existem atualmente no Supremo. A PEC também propõe alterações na composição do Superior Tribunal de Justiça (STJ)., explicou à AFP Rafael Mafei , professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo à AFP em 17 de outubro.No texto, a mudança foi justificada por umae pornas nomeações dos magistrados da corte.A PEC de Erundina, portanto, apresenta como uma de suas justificativas reduzir os poderes do presidente da República, que não seria mais o responsável por nomear os magistrados. Nesse sentido, a proposta prevê que:Segundo Mafei, a ideia de uma Corte Constitucional, destinada somente a julgar a constitucionalidade de leis e atos dos demais poderes, é um modelo que existe em diversos países democráticos.O docente acrescentou à AFP que a PEC proposta por Erundina reduziriao poder do presidente da República na indicação de ministros para a Suprema Corte:[...], pontuou Mafei.Em suas redes sociais, a deputada também manifestou-se contra a comparação feita por Bolsonaro durante o debate:



Procurada pela AFP, a assessoria de imprensa de Erundina afirmou que o contexto no qual a PEC foi proposta era um 'contexto de sobrecarga da Suprema Corte com o número excessivo de matérias e feitos que dificultavam, como até hoje continuam dificultando, o cumprimento pelo STF do seu papel precípuo, que é a guarda da Constituição'.



'Na PEC não tratamos apenas de composição [do STF], e sim [tratamos também] parâmetro de constitucionalidade, ampliação da independência, monopólio do controle jurisdicional de constitucionalidade e os efeitos da decisão', acrescentou a equipe da parlamentar.

