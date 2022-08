Viúva de Che Guevara não poderia receber aposentadoria no Brasil, ao contrário do viralizado

A viúva de Ernesto Che Guevara não recebe aposentadoria no Brasil. A suposta notícia de que a esposa de um dos líderes da Revolução Cubana recebe uma 'aposentadoria por viuvez', compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde 2014, voltou a circular no contexto eleitoral de 2022.





Captura de tela feita em 16 de agosto de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Entretanto, Aleida March não tem direito à aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para isso, Guevara deveria ter contribuído com o sistema de aposentadoria brasileiro, o que não ocorreu por ele jamais ter vivido no Brasil.Procurado pela AFP, o INSS nega a existência dessa pensão., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook Twitter e em sites ( 1 2 ).O conteúdo, que circula desde 2014 , foi encaminhado para o WhatsApp do AFP Checamos em agosto de 2022.O texto que circula nas redes afirma que a aposentadoria por viuvez de[cubana]. Entretanto, uma busca no Google pelo nome das duas mulheres não leva a qualquer notícia veiculada na imprensa sobre a suposta denúncia.Uma nova pesquisa porno arquivo de fotos da AFP indicou que a mulher que aparece na imagem viral não se trata da viúva de Che Guevara, mas, sim de sua filha , que tem o mesmo nome da mãe.No Brasil sequer existe a, mencionada pelas publicações. O que existe é a pensão por morte , rural ou urbana, paga pelo INSS somente para dependentes de contribuintes mortos ou declarados mortos pela justiça.Entretanto, nem a esposa de Che Guevara nem sua filha poderiam receber essa pensão, já que o argentino, morto na Bolívia em outubro de 1967 , não contribuiu com o sistema previdenciário brasileiro por nunca ter vivido no Brasil.Além disso, o valor que consta na suposta notícia é superior ao teto estabelecido pelo INSS para as aposentadorias, que desde 20 de janeiro de 2022 é de R$ 7.087,22 Procurado pela AFP, o INSS afirmou que a alegação de que a viúva de Che Guevara recebe aposentadoria por morte é falsa e esclareceu queEsse conteúdo foi checado, desde 2014, por Boatos.org Estadão Verifica . Alguns desses veículos verificaram que a imagem viral foi retirada do site satírico A Conversa, já extinto.Há outros conteúdos desse site arquivados na plataforma Wayback Machine , evidenciando seu tom satírico.