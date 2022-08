Ao menos outros 12 países tiveram deflação em julho; Brasil não foi o único, como dizem nas redes

Diferentemente do que afirmam postagens viralizadas nas redes sociais, o Brasil não foi o único país do mundo a ter deflação em julho de 2022. Segundo o site Global Economy, mais 12 países apresentaram queda nos preços no período.



A alegação sobre o índice de deflação soma mais de mil compartilhamentos desde que figuras ligadas ao presidente Jair Bolsonaro - como o ministro das Comunicações Fábio Faria - a divulgaram em suas redes.



Em entrevista ao Jornal Nacional em 22 de agosto, o próprio presidente disse incorretamente que o Brasil talvez fosse 'o único país do mundo com deflação'.



'Temos 194 países no mundo. 193 com inflação, uns que a esquerda comanda (Argentina) com 63%. 1 único país com DEFLAÇÃO. Resposta: BRASIL!', diz uma das publicações que circulam no Facebook (1, 2) e Twitter (1, 2).



Algumas publicações atribuem a alegação ao ministro das Comunicações Fábio Faria, que compartilhou a informação em suas redes sociais em 9 de agosto de 2022, assim como o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro (PL).



O presidente Bolsonaro (PL) também repetiu a afirmação em sua entrevista ao Jornal Nacional em 22 de agosto de 2022. Ao ser questionado sobre os planos econômicos para um possível segundo mandato, Bolsonaro afirmou que o Brasil talvez seja o 'único país do mundo com deflação' e que apresentou números menores que Reino Unido e Estados Unidos.



Captura de tela feita em 23 de agosto de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Na variação mensal entre junho e julho de 2022, o Brasil apresentou , de fato, deflação de 0,68% no IPCA , índice considerado como ooficial da inflação nacional. O país não foi, contudo, o único.Uma busca pelas palavras-chave, em inglês,levou ao Global Economy , site que reúne índices econômicos de 200 países e territórios. Segundo os dados compilados no portal, 12 outras economias apresentaram deflação no período. Dentre eles estão: Estados Unidos, Suécia, Bélgica, Grécia, Itália, Armênia e Espanha.Notícias publicadas por outros portais confirmam que esses países registraram quedas no índice de preços no mês de julho ( 1 7 ).A queda da inflação no Brasil entre junho e julho de 2022 aconteceu após aumento consecutivo no nível de inflação: no acumulado dos últimos 12 meses, o índice é de 10,07%. Utilizando o mesmo recorte temporal e considerando os países que compõem o G20 (organização internacional que reúne as maiores economias do mundo), o país está em 4° lugar no índice das maiores inflações do grupo.As inflações dos países citados pelo presidente na entrevista do Jornal Nacional, Estados Unidos e Reino Unido, são de 8,52% e 8,8% consecutivamente segundo os dados da OCDE do mês de julho. Ou seja, menores que a do Brasil para o mesmo período.