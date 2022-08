Vídeo antigo é usado para sugerir que Ratinho terá entrevista com Bolsonaro

Captura de tela feita em 24 de agosto de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

É falso que o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), participará de uma entrevista no Programa do Ratinho, do SBT, em 25 de agosto de 2022. Publicações com essa afirmação foram compartilhadas mais de 5 mil vezes nas redes, mas são embasadas em um vídeo de 2020, quando o apresentador anunciou uma entrevista com o presidente no início da pandemia de covid-19. Após a viralização do conteúdo, Ratinho negou que entrevistará o mandatário nesta data., afirma uma das publicações, que circulam no Twitter ( 1 3 ), Facebook ( 1 3 ) e Kwai O conteúdo também foi encaminhado para o WhatsApp do AFP Checamos.Algumas das publicações são acompanhadas por um vídeo em que o apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, se dirige à câmera durante seu programa e afirma:O conteúdo é compartilhado na semana em que o Jornal Nacional, programa da TV Globo, entrevista os candidatos à Presidência mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro foi entrevistado na segunda-feira e quinta será a sabatina do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).O vídeo que circula nas redes não é, contudo, desse contexto.Uma busca reversa por fragmentos da gravação na ferramenta InVid-WeVerify mostrou que o conteúdo é compartilhado por usuários desde março de 2020 A partir dessa referência temporal foi possível verificar que o trecho em questão foi ao ar no programa do Ratinho de 17 de março de 2020, e a conversa com o presidente Bolsonaro exibida no quadrode 20 de março. A entrevista completa está disponível no canal de Bolsonaro no YouTube.Após a viralização do vídeo, Ratinho publicou em 23 de agosto de 2022 um comunicado em seu perfil no Instagram desmentindo a afirmação de que iria entrevistar Bolsonaro dois dias mais tarde.Ratinho ainda acrescenta na gravação que está sob cuidados em casa após ter testado positivo para a covid-19.



Esse conteúdo também foi checado pelo Boatos.org.

