Pesquisa Ipec não apontou Bolsonaro com 44% dos votos

Captura de tela feita em 18 de agosto de 2022 de uma publicação no TikTok (foto: Reprodução)

A pesquisa realizada pelo Instituto Ipec em agosto de 2022 não apontou o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 44% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições de outubro, ao contrário do que indica um vídeo visualizado mais de 36 mil vezes em redes sociais. O vídeo no qual a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, parece noticiar esse dado foi manipulado. Na gravação original, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quem tem essa porcentagem, informação que também consta na íntegra da pesquisa divulgada pelo instituto., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), Twitter ( 1 2 ) e TikTok . O conteúdo também foi enviado ao WhatsApp da AFP para verificação.O vídeo viral começa mostrando Renata Vasconcellos na bancada do Jornal Nacional anunciando que lerá o resultado da pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais deste ano realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) a pedido da TV Globo.Em seguida, o vídeo passa a mostrar um gráfico ilustrando as porcentagens dos candidatos e a voz em off da apresentadora parece dizer:. O gráfico que ilustra a gravação viral mostra esses mesmos números.No entanto, uma busca no Google pelas palavras-chavee '44%' levou ao vídeo original , publicado em 15 de agosto de 2022 pela página do telejornal no Facebook.A gravação oficial deixa claro que trechos da fala de Renata Vasconcellos foram reordenados na versão que circula nas redes para inverter as porcentagens obtidas pelos dois principais candidatos: é Lula quem obteve 44% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro.Abaixo, é possível ouvir a fala completa da apresentadora, sem edições:O gráfico contido no vídeo também foi editado para coincidir com a fala editada.O resultado do levantamento também foi compartilhado no Instagram Twitter do Jornal Nacional, assim como no site do instituto de pesquisa. Em todos os casos a porcentagem é a mesma: Lula com 44% e Bolsonaro com 32%.O Ipec é o instituto substituto do Ibope , que encerrou suas atividades em 2021.Esse conteúdo também foi checado pela Lupa